Cecilia Gugnelli è la nuova Inside Channel Account Manager di Cambium Networks

Si arricchisce e cresce il team di Cambium Networks Italia che, per affrontare sempre meglio le complesse sfide del mercato IT e per sviluppare e rafforzare ulteriormente le relazioni con il canale, nomina Cecilia Gugnelli come Inside Channel Account Manager.

Cecilia Gugnelli porta la solida esperienza di canale IT che ha sviluppato in Aikom Technology, storico distributore delle soluzioni di connettività firmate Cambium Networks. In particolare si è occupata dello sviluppo delle attività commerciali e di prevendita in relazione a reti WIFI, Networking e Cabling per settore Hospitality ed Education, di tecnologie Fixed Wireless Access per WISP, e sistemi di comunicazione wireless ad alta velocità per Small e Medium Business in area Enterprise.

“La profonda conoscenza delle dinamiche e delle problematiche del canale e una specifica conoscenza del mercato del networking, permetteranno a Cecilia di dare un contributo di valore per il nostro business”, commenta Marco Olivieri, Regional Sales Director Southern Europe di Cambium. “Noi operiamo da sempre, per scelta strategica, esclusivamente attraverso il canale, quindi sviluppare con i nostri partner commerciali rapporti sempre più profondi e proficui è di vitale importanza, ed è proprio qui che il bagaglio professionale di Cecilia Gugnelli sarà prezioso”.