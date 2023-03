Infrastruttura di rete TP-Link per VOI Le Muse Resort

VOI Le Muse Resort ha scelto l’infrastruttura di rete TP-Link, insieme al partner tecnologico Willo, per la sua struttura dotata di 80 unità indipendenti per gli ospiti, ampi spazi aperti, aree sportive, una spiaggia privata e una piscina.

Situata sulla Costa degli Dei in Calabria, VOI Le Muse Resort è stato completamente ristrutturato e sottoposto ad un importante adeguamento tecnologico. In particolare, l’obiettivo era realizzare una rete di alta qualità e prestazioni in grado di coprire tutta la struttura e di supportare una futura transizione verso una camera intelligente più evoluta.

Il rinnovamento ha permesso non solo di offrire una connettività WiFi 6 performante ad ospiti e staff in ogni area del resort, ma anche di supportare applicazioni avanzate come telefonia VoIP, IPTV, monetica, domotica, controllo accessi, nonché tutti i servizi ancillari offerti agli ospiti per migliorarne la guest experience durante tutto il soggiorno.

Omada SDN: infrastruttura di rete TP-Link per l’hospitality

Il cliente ha scelto di affidarsi alla tecnologia TP-Link Omada SDN in quanto integra una gamma completa di dispositivi di rete livello enterprise, controllabili in modo semplice ed efficace anche da remoto tramite una singola interfaccia di gestione. Il progetto ha previsto la messa in opera un’infrastruttura GPON per la gestione delle connessioni nelle camere e di un’infrastruttura tradizionale per la gestione dei servizi necessari presso la reception, l’anfiteatro, il bar, il ristorante e la spiaggia. L’infrastruttura GPON serve tutte le esigenze delle stanze, quindi Wi-Fi, VoIP, domotica, controllo accessi e molteplici altri servizi.

Nella fattispecie, l’impianto ha previsto l’installazione di una centrale GPON di testa 8 porte DS-P7001-08, di Switch di raccordo tra i vari servizi con porte ottiche a 10GE e l’installazione di circa 100 Access point per una copertura Wi-Fi capillare.

Ogni singola stanza è stata dotata di un ONT GPON XZ000-G3 e un access point EAP235-Wall, che fornisce connessione Wi-Fi dedicata ad ogni camera, mentre nelle aree comuni sono presenti Access Point da interno ed esterno a garantire connessioni fluide anche negli ambienti ad alta densità come piscina, ristorante e bar.

Il controllo centralizzato e semplificato dell’intera architettura di rete tramite Omada Software Controller fornisce alla struttura agilità ed efficienza operativa.

Diego Han, country manager di TP-Link Italia, dichiara: “Siamo orgogliosi che una struttura prestigiosa come il VOI Le Muse Resort abbia scelto l’affidabilità della soluzione Omada SDN come solida base su cui fondare l’innovazione tecnologica dei propri servizi. La competenza di un partner come Willo, unita alla qualità delle nostre soluzioni professionali, risulta una soluzione vincente per rispondere alle esigenze del settore hospitality. Vogliamo continuare a lavorare in questa direzione, fornendo soluzioni ancora evolute per supportare l’innovazione digitale delle imprese italiane”.

Connettività diffusa e apertura al futuro

Tra i principali vantaggi riscontrati, spiccano certamente la capillarità della rete e le elevate prestazioni offerte dalla soluzione Omada, la cui adozione ha peraltro consentito rapidità di implementazione e un approccio tailor-made.

A tal proposito, Luca Tasso, Direttore operativo VOI Hotels – Gruppo Alpitour, dichiara: “La possibilità di avere un partner come Willo e l’infrastruttura di rete TP-Link è sicuramente stata uno dei fattori decisivi per poter realizzare nei tempi previsti le opere e, soprattutto, realizzarle secondo le nostre esigenze. Da questo rinnovamento ci aspettiamo che il nostro posizionamento in Calabria acquisti maggior pregio, grazie alla possibilità di offrire ai nostri Ospiti un prodotto che è sempre più in linea con la Vera Ospitalità Italiana.”

Oltre a soddisfare le esigenze di connettività degli ospiti e del personale della struttura, la soluzione assicura la massima flessibilità, prestandosi a soddisfare non soltanto le esigenze presenti, ma anche tutti i servizi connessi che il resort dovesse decidere di adottare in futuro.