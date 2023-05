Officina Stellare sceglie RS Purchasing Manager per efficientare e strutturare la gestione degli ordini

RS Italia, marchio commerciale di RS Group, fornitore omnicanale globale di prodotti e servizi a valore aggiunto, annuncia che Officina Stellare, leader nella progettazione, sviluppo e fornitura di sistemi e strumentazione opto-meccanici complessi per applicazioni sia terrestri che spaziali, ha scelto la soluzione RS Purchasing Manager per efficientare e strutturare la gestione degli ordini.

Dal quartier generale di Sarcedo, in provincia di Vicenza, Officina Stellare progetta e sviluppa sistemi e strumentazione opto-meccanica per applicazioni terrestri e spaziali, supportando le Agenzie Spaziali, gli enti di ricerca, le università e le organizzazioni governative, così come le industrie aerospaziali e della difesa in tutto il mondo.

Officina Stellare opera come integratore verticale svolgendo internamente progettazione, produzione, integrazione e campagne di collaudo occupandosi direttamente dell’approvvigionamento dei propri materiali e in particolare, dei componenti elettronici e circuiti integrati, connettori e cavi, piccoli quadri, dispositivi elettrici e magnetotermici.

L’aumento delle commesse ha imposto a Officina Stellare un salto di qualità che ha coinvolto ogni livello dell’azienda, compreso il settore acquisti: l’aumento della produzione ha intensificato la frequenza e la quantità degli ordini, con la conseguente difficoltà di gestione che avrebbe messo a rischio i tempi di consegna. Per stare al passo, Officina Stellare ha adottato la piattaforma online RS Purchasing Manager, in grado di rendere ciascun utente indipendente nella scelta del materiale e, al contempo, di automatizzare quanto più possibile il processo di acquisto. Una scelta ideale per consentire all’azienda di mettersi al riparo anche da problemi di indisponibilità o di stoccaggio delle scorte in magazzino.

“Ciò che ci contraddistingue è la capacità di sviluppare progetti di ingegneria altamente complessi e customizzati per rispondere alle esigenze del cliente. Si tratta di telescopi, sistemi ottici e stazioni ottiche per la ricerca scientifica così come di strumentazione per soddisfare il crescente interesse istituzionale e commerciale nei settori della LaserCom, QKD, Laser Ranging e Sitauational Awareness”, spiega Gianluigi Corradin, Control System Engineer di Officina Stellare, che aggiunge: “La ricerca della componentistica era una delle attività che occupava gran parte del nostro tempo, soprattutto per la verifica, di volta in volta, delle singole caratteristiche, anche durante le attività di valutazione. Con Purchasing Manager, invece, siamo in grado di reperire velocemente e in totale autonomia il materiale più adatto, acquistandolo e ricevendolo in tempo utile”.

Grazie a Purchasing Manager, Officina Stellare oggi vanta un’organizzazione più strutturata nella funzione acquisti. I tecnici responsabili dell’approvvigionamento possono consultare documentazione, certificazioni e schede tecniche di prodotto selezionando il componente più adatto e alleggerendo i colleghi degli acquisti da operazioni di ricerca dispendiose di tempo. Inoltre, hanno il controllo completo e costante della spesa grazie ai report sugli ordini effettuati riconducibili ai singoli centri di costo.

L’impegno di RS per realizzare cose straordinarie per un mondo migliore, pilastro della sua più ampia strategia The RS Way, sarà fondamentale per supportare le esigenze sempre più ambiziose e sfidanti della New Space Economy: “Non capita tutti i giorni di collaborare con realtà con un tasso di innovazione e una tipologia di produzione così particolare. Per noi di RS lavorare fianco a fianco con Officina Stellare è un forte motivo di orgoglio”, commenta Marco Beltramo, Sales Director di RS Italia.