Petit Bateau sceglie Monna Lisa di Epson per aprirsi al digitale

Petit Bateau, nel luglio 2021, di fronte alla rapida evoluzione del mercato tessile e delle sue molteplici sfide economiche, sociali e ambientali, ha deciso un importante cambio di strategia, puntando sul digitale e introducendo un’unità di produzione basata sulla soluzione di stampa Monna Lisa di nel luglio 2021, di fronte alla rapida evoluzione del mercato tessile e delle sue molteplici sfide economiche, sociali e ambientali, ha deciso un importante cambio di strategia, puntando sul digitale e introducendo un’unità di produzione basata sulla soluzione di stampa Monna Lisa di Epson . Fedele ai suoi valori dal 1893, lo storico marchio francese Petit Bateau da sempre mira a coinvolgere i clienti per offrire loro prodotti duraturi, eco-sostenibili, di buona qualità e senza tempo. Questi sono stati anche i termini delle esigenze specifiche a cui Epson ha saputo rispondere con la sua stampante industriale Monna Lisa dotata di inchiostri a pigmenti.

Spostare internamente la produzione per il massimo controllo della catena del valore

Petit Bateau stampa 2,5 milioni di metri lineari all’anno con varie stampanti tessili e, prima dell’inizio della collaborazione con Epson, la stampa era l’unica fase di produzione esternalizzata, mentre tintura, lavorazione a maglia, taglio e finitura erano gestiti internamente. I motivi che hanno spinto Petit Bateau a internalizzare anche la fase di stampa si possono ricondurre alla necessità, accelerata dal Covid, di controllare al meglio la catena del valore e alla volontà dell’azienda di rifocalizzarsi sul proprio DNA, costituito da sostenibilità e rispetto per il pianeta.

“Dopo aver affrontato la crisi dovuta alla pandemia, che ha rimesso in discussione tante cose, abbiamo deciso di intraprendere una strada che riflettesse la sostenibilità, il rispetto per il pianeta e la nostra missione: mettere in contatto i bambini con la natura”, spiega Jean-Marc Guillemet, Director of Operations di Petit Bateau. “Ci siamo poi posti tante domande: come snellire al massimo la produzione? Come reagire rapidamente al cambiamento della domanda? Come coniugare impegno in materia di Responsabilità Sociale d’Impresa e redditività? Una risposta a tutti questi quesiti è stata passare al digitale”.

Epson: l’alleato perfetto per qualità, sostenibilità e reattività

Grazie al supporto di Epson, Petit Bateau ha potuto affrontare questo suo nuovo focus strategico sulla tecnologia digitale ponendosi tre importanti obiettivi: la qualità dei pattern di stampa, una più efficiente CSR e migliorati tempi di reattività rispetto alle richieste del mercato.

In risposta a queste esigenze e di fronte alla necessità di assistenza nel passaggio al digitale, Epson ha fornito a Petit Bateau tutte le soluzioni, meglio di qualunque altro brand sul mercato. Un altro elemento importante che ha giocato un ruolo cruciale nell’avvio della collaborazione tra le due aziende è la condivisione degli stessi valori. Questo è stato un aspetto vincente, perché l’evoluzione del processo di produzione in Petit Bateau è stato molto più di un semplice investimento: esso ha comportato un profondo cambiamento nel modello produttivo che richiede assistenza a lungo termine, storicamente parte integrante dell’approccio di Epson. Il gruppo controlla, infatti, tutti gli aspetti relativi alla stampa. Dalla progettazione di Monna Lisa alle testine di stampa, dagli inchiostri ai prodotti per il pre- e post-trattamento fino alla manutenzione, Epson mantiene il controllo completo delle proprie soluzioni.

Tutti i vantaggi della stampa digitale su tessuto

Con il passaggio al digitale, la necessità principale per Petit Bateau era continuare a fornire la stessa qualità e la stessa gestione dell’inchiostro della stampa serigrafica. Con il modello Monna Lisa e i suoi 8 colori (CMYK, grigio, arancione, verde, rosso), il livello di qualità non solo soddisfa tutti i requisiti dell’azienda, ma addirittura è in grado di portare i disegni a un livello superiore, con risultati ottimi anche dopo 25 lavaggi.

Inoltre, con la stampa digitale è aumentata la capacità di risposta alla domanda del mercato. Utilizzando la propria tradizionale catena del valore, Petit Bateau impiegava in passato ben dieci settimane per riavviare una produzione nel corso della stessa stagione. Oggi, con Epson Monna Lisa, bastano appena dieci giorni: cinque giorni per stampare, cinque giorni per il taglio e la finitura. Quindi, l’azienda oggi è in grado di rispondere molto rapidamente alle tendenze del mercato e adottare un modello print-on-demand, limitando gli articoli invenduti e le perdite e riducendo il rischio a zero.

Con la stampa on demand si realizza così una triplice missione: produrre solo ciò che viene venduto, migliorare la redditività aziendale e ridurre l’impatto ambientale. Pertanto, è facile capire come la produzione on demand possa diventare un importante motore di crescita.

Epson Monna Lisa: un impegno per la CSR

Oltre alla super-reattività resa possibile dalla produzione di tessuti stampati con Monna Lisa, l’integrazione di una soluzione di stampa digitale porta con sé altri vantaggi che consolidano l’approccio CSR di Petit Bateau.

“Monna Lisa di Epson è integrata nella produzione di collezioni che sono oggetto di un approccio più ponderato”, continua Jean-Marc Guillemet. “Consente, inoltre, ai nostri team di collaborare a un progetto strategico innovativo nel mercato e di rinforzare i nostri valori. Il modello Monna Lisa permette così di trasformare le attività e questo dà grande motivazione ai team di Petit Bateau. E se analizziamo gli aspetti puramente ambientali, la stampa digitale su tessuto ha un impatto molto interessante sui consumi energetici e idrici: il 50% in meno di elettricità e il 30% in meno di acqua rispetto a un processo di stampa tradizionale”.

L’integrazione di Monna Lisa rappresenta una forma di rivoluzione all’interno di Petit Bateau e contribuisce alla concretizzazione di un nuovo modello produttivo più virtuoso, sia che si tratti di criteri economici, ambientali o, più in generale, di CSR. La trasformazione del sito di Troyes in una piattaforma di produzione on demand permette al marchio Petit Bateau di migliorare la propria redditività e la propria impronta carbonica, controllando al contempo l’intera catena del valore.

