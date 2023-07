SBS: con Murrelektronik automatizza l’handling

Per gestire con successo richieste di prodotti superiori a 10 milioni di pezzi l’anno, SBS, punto di riferimento a livello internazionale per il settore degli accessori per smartphone e tablet, fotografia e gaming, ha recentemente puntato sull’ottimizzazione della logistica, implementando le soluzioni Murrelektronik nel nuovo polo logistico di Paruzzaro (NO).

Nella nuova struttura, SBS ha messo in atto un piano di perfezionamento del livello di servizio, in particolar modo nel sistema di approvvigionamento dei prodotti. L’azienda ha deciso, inoltre, di implementare l’efficienza del proprio magazzino grazie all’introduzione di nuove tecnologie, così da massimizzare la capacità di stoccaggio e ottimizzarne la gestione attraverso l’automazione e il tracking dei materiali.

L’esigenza di SBS era l’adozione di un sistema di gestione dei segnali e azionamenti affidabile, che migliorasse il livello di sicurezza, che impiegasse pochi collegamenti, semplice da installare e con una diagnostica estesa.

Il progetto di SBS e Murrelektronik

Per la realizzazione del progetto, SBS si è affidata a due fornitori, Zancaner, realtà consolidata che opera nel settore della logistica e movimentazione che ha realizzato la linea di trasporto delle rulliere, e Sitec, fornitore di soluzioni per l’automazione e distributore partner di Murrelektronik. Sitec ha proposto a SBS un sistema decentrato con protezione IP67 basato sulla combinazione di soluzioni Murrelektronik costituita da moduli bus di campo e switch Profinet. Il sistema ha previsto anche l’integrazione delle pulsantiere di emergenza dislocate in più punti per l’arresto delle linee.

Il sistema bordo macchina Murrelektronik

Il sistema prevede moduli bus di campo Cube 67, MVK Safety e switch Profinet. Lungo le rulliere sono stati inseriti i moduli Cube 67 per la connessione diretta con sensori e attuatori nelle immediate vicinanze. Il vantaggio per SBS è stato quello di poter gestire tutti i sensori, quindi dati e segnale, attraverso un singolo cavo di sistema diretto al nodo bus, al posto delle tradizionali scatole di derivazione. Per quanto riguarda il sistema di sicurezza e segnalazione, sono state utilizzate le pulsantiere Emergency Stop & Reset di Murrelektronik dislocate lungo le linee di movimentazione in prossimità dei display di controllo. Le pulsantiere sono integrate nell’installazione tramite cablaggi M12 standard collegati ai moduli MVK Safety, specifici per la sicurezza attiva. Infine, la gestione dei dati è stata affidata a una serie di switch Profinet posti a monte dei moduli Cube 67 e MVK Safety, a cui sono stati connessi anche i lettori di barcode.

Funzionamento

A lato di ogni scaffalatura sono presenti rulliere su cui gli addetti posizionano le scatole da riempire con la merce prelevata. Ogni scatola ha un percorso preciso e, a seconda della merce da prelevare, viene convogliata automaticamente verso altri scaffali oppure verso la zona di confezionamento. Le linee sono connesse in vari punti tramite traslatori laterali in modo che le scatole possono cambiare direzione ed essere tracciate in ogni istante. In prossimità dei traslatori sono installati i lettori barcode, che identificano il collo e inviano l’informazione per stabilire l’itinerario. Gli addetti possono interrompere il passaggio delle scatole tramite le pulsantiere di emergenza e resettare gli allarmi. Il sistema ha permesso a SBS un significativo risparmio di tempo per le operazioni di picking, senza più di carrelli da manovrare manualmente.

Il risultato ottenuto da SBS

Il sistema semplice e affidabile di Murrelektronik ha permesso a SBS di diminuire i tempi di messa in opera e la diagnostica estesa di Cube67 e MVK Safety ha consentito di ridurre i tempi di fermo delle linee.

“Nel settore logistico assistiamo a una sempre maggiore richiesta di soluzioni automatizzate di questo tipo. L’esigenza è ottenere un sistema flessibile e affidabile, che offra in tempo reale lo stato di ogni singolo processo per efficientare e ottimizzare i flussi, risparmiando tempo e azzerando i fermi macchina. La soluzione progettata con SBS sposa appieno la filosofia Murrelektronik, ossia la decentralizzazione a bordo macchina. In questo modo abbiamo risposto alle esigenze di SBS, semplificando i collegamenti e rendendoli più rapidi da installare. Non solo, abbiamo scelto dispositivi 100% plug and play per rendere veloce l’implementazione e predisporre un sistema I/O digitale che fornisse una diagnostica estesa. Un’efficienza che è stata riconosciuta e apprezzata da SBS – spiega Matteo Longoni, Sector Manager Intralogistica Italia di Murrelektronik – che apre la strada a future collaborazioni per quanto riguarda l’ampliamento delle linee e a nuovi progetti per l’intralogistica, ad esempio attraverso i magazzini automatici”.