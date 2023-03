Cognex mostra a LogiMAT soluzioni per una logistica efficiente

Attenta alle necessità della logistica di ultima generazione, Cognex mostra a LogiMAT, di scena a Stoccarda, in Germania, dal prossimo 25 al 27 aprile, innovative soluzioni basate sull’elaborazione delle immagini per la logistica sia in entrata che in uscita, per il commissionamento e lo smistamento.

La costante crescita degli ordini, la necessità della disponibilità degli articoli, l’esigenza di tempi di consegna sempre più brevi, l’assoluta necessità di precisione e di tracciabilità, impongono, infatti, alla clientela la ricerca di soluzioni per una logistica di ultima generazione che aumentino i livelli di automazione, riducano i costi e siano semplici da implementare e configurare.

Cognex si concentra, quindi, su soluzioni standardizzate e facili da integrare, in grado di offrire flessibilità e scalabilità e di garantire il corretto funzionamento dei processi esistenti anche con scarsa manodopera.

Nello spazio Cognex posizionato allo stand J11, padiglione 1, saranno visibili applicazioni per ogni area delle strutture logistiche.

Per fare un esempio, le scansioni singole, spesso effettuate in modo macchinoso con scanner portatili, possono trovare sostituzioni brillanti e flessibili nelle soluzioni di scanner di codici a barre montati in alto con grandi vantaggi in termini sia di ergonomia sia di produttività.

Cognex mostra a LogiMAT anche i nuovi tunnel di scansione modulari e multilaterali.

Questi scanner leggono in modo affidabile ad alta velocità e a breve distanza i codici sulle confezioni, offrendo un vantaggio significativo alle aziende che vogliono aumentare la produttività dello smistamento e ridurre i tempi di lavorazione.

Oltre alle applicazioni di lettura dei codici a barre, altri tipi di ispezione che possono essere risolti con la visione artificiale stanno trovando sempre più spazio nell’automazione logistica, aprendo anche nuovi campi di applicazione.

Nei processi di commissionamento e smistamento, ad esempio, l’elaborazione di immagini 3D con la smart camera 3D-A1000, trasportabile e intuitiva, consente di ottimizzare l’uso di contenitori, di rilevare danni alle confezioni o lembi di chiusura aperti e di identificare i punti adatti per l’applicazione delle etichette.

Anche i sistemi di telecamere con strumenti basati sull’IA sono sempre più utilizzati.

Bastano pochi click e solo alcune immagini test per implementare le applicazioni per rilevare in modo affidabile sporcizie su contenitori e vassoi di smistamento o per classificare pacchi e altri oggetti.

A LogiMAT Cognex presenterà anche lo specchio orientabile ad alta velocità (HSSM), un accessorio che, in abbinamento con il lettore di codici a barre DataMan 470, consente di scansionare codici a barre su ampi campi visivi con un unico compatto sistema. I vantaggi sono particolarmente evidenti nella scansione dei pallet, dove in passato erano necessari più lettori fissi, con conseguenti importanti costi di installazione e manutenzione.