“Vita di HOKUSAI” prende vita con i proiettori Panasonic

I proiettori laser Panasonic hanno svolto un ruolo centrale nella realizzazione di un nuovo genere spettacolare e innovativo di arti performative (performance art) presso l’Arena Del Sole di Bologna. Il pubblico può ora immergersi nella “Vita di HOKUSAI”, per esplorare il mondo dell’artista giapponese Katsushika Hokusai attraverso un’ambiziosa fusione di arte, musica, danza, poesia e tecnologia.

La produzione rispecchia la visione del famoso produttore Shin Sugimoto, che ha lavorato in collaborazione con il celebre attore / regista Katsumi Sakakura per ideare il concetto di “proiezione dal vivo”, che prevede proiezioni dinamiche e nitide del lavoro di Hokusai utilizzate per preparare il palcoscenico per la performance. Per raggiungere la loro audace ambizione e rimanere fedeli alla complessità e all’illuminazione del lavoro originale di Hokusai, per la “Vita di HOKUSAI” hanno utilizzato i proiettori Panasonic DLP a 3 chip PT-RQ22 da 20.000 lm per offrire incredibili immagini 4K.

Potenziare la “Projection Live” con Panasonic

Hokusai è stato uno degli artisti giapponesi più prolifici e influenti a livello globale. Le sue opere sono state collezionate da pittori europei tra cui Manet, Degas, Gauguin e Klimt, e i suoi temi hanno influenzato il movimento impressionista, con echi apparsi nel lavoro di Monet e Renoir. La sua arte è caratterizzata da colori vivaci e linee scure contrastanti. Per dare vita a questo tipo di arte nel percorso “Vita di HOKUSAI” era necessario un proiettore in grado di fornire il giusto grado e la migliore qualità del contrasto cromatico, per trasmettere il realismo e la potenza immersiva dell’opera.

Il proiettore 3 chip DLP RQ22 di Panasonic offre 20.000 lm di luminosità, in un design contatto e che lo rende ideale per applicazioni di performance immersive. L’originale tecnologia di quadruplicamento dei pixel di Panasonic crea immagini 4K+ fluide con profondità e definizione coinvolgenti, mentre la tecnologia Dynamic Contrast offre un elevato rapporto di contrasto di 20.000:1, e include un’accurata analisi dei fotogrammi e delle scene per un riconoscimento più dettagliato delle aree chiare e scure e una migliore espressione del contrasto.

Creare atmosfera e autenticità

Katsumi Sakakura, regista/attore di ‘“Vita di HOKUSAI”, di Global Business Labo Inc: “Il proiettore svolge un ruolo fondamentale nella creazione di un’atmosfera coinvolgente, in cui il pubblico viene trasportato nel mondo di Hokusai. La sua proiezione ad alta definizione, la luminosità impressionante e l’esatta espressione del “nero” hanno contribuito all’autenticità e alla grandiosità della produzione”.

Kyohei Morita, Strategic Planning di Panasonic Connect Europe, aggiunge: “Vita di HOKUSAI”‘ spinge davvero i confini della performance art oltre, fondendo arte e innovazione tecnologica con un risultato spettacolare. I nostri proiettori sono progettati per consentire ai professionisti creativi di lavorare senza limiti, fornendo la tecnologia che consente loro di realizzare la propria visione e di creare esperienze coinvolgenti che superano le aspettative del pubblico, volta dopo volta. Siamo stati onorati di far parte di questo progetto spettacolare e ambizioso”.

“Vita di HOKUSAI” ha già ricevuto il prestigioso “Cool Japan Matching Award”, a testimonianza del suo significato culturale e del suo appeal internazionale, con Panasonic riconosciuta per l’indispensabile contributo finora dato al successo della produzione.