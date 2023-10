CartissimaQ8: la carta carburante adatta alle esigenze dei liberi professionisti e delle aziende

Ogni azienda o libero professionista che deve gestire flotte aziendali – grandi o piccole che siano – ha bisogno di implementare servizi dedicati per ottenere un risparmio in termini di mobilità. Tra le soluzioni più interessanti figura CartissimaQ8, fuel card nata con lo scopo di combinare la praticità del rifornimento auto alla tecnologia. In cosa consiste questo servizio e quali benefici concreti comporta per i clienti business?

CartissimaQ8: cos’è

CartissimaQ8 è un servizio che permette di effettuare il rifornimento del proprio veicolo in modo smart, sicuro e veloce. Nello specifico, si tratta di una carta carburante monomarca, cioè una scheda elettronica al cui interno è installato un microchip che funziona in un determinato circuito di vendita. Questa soluzione, infatti, può essere utilizzata nelle aree di servizio del circuito Q8easy e Q8 e presso alcune stazioni di servizio convenzionate non a marchio Q8. Inoltre, grazie alla partnership con Enel X Way, consente anche di ricaricare i veicoli elettrici usufruendo delle colonnine presenti su tutto il territorio nazionale.

CartissimaQ8: utenza di riferimento

La carta carburante è disponibile per tutti i possessori di partita IVA, siano questi liberi professionisti che utilizzano veicoli commerciali, aziende che hanno la necessità di gestire una flotta con un numero importante di veicoli o realtà professionali con flotte ridotte (da 1 a 4 auto).

CartissimaQ8: i benefici

Scegliendo la carta carburante CartissimaQ8 si possono ottenere tanti altri vantaggi, oltre al plus di un risparmio sul costo del rifornimento. Tra questi, vi è la possibilità di addebitare i costi del carburante a fine mese, particolarmente utile per le realtà che hanno bisogno di gestire più veicoli per un lasso di tempo prolungato.

Un importante punto di forza è rappresentato dalla garanzia della fatturazione elettronica, funzionale a velocizzare la contabilizzazione delle spese e al calcolo delle tasse e obbligatoria per legge per il recupero dell’IVA sui rifornimenti di carburante. Ma non solo: è anche uno strumento dotato di un’ottima flessibilità che permette infatti di pianificare i rifornimenti dei veicoli.

Inoltre, dal momento che la rete Q8 si estende anche oltre i confini nazionali, chi deve percorrere tratte all’estero può beneficiare di rifornimenti con CartissimaQ8 nelle stazioni abilitate in Olanda e Francia. Ulteriore vantaggio è rappresentato dal pagamento digitale: Infatti, tramite l’Applicazione CartissimaQ8 si possono pagare direttamente i rifornimenti presso i distributori convenzionati, evitando quindi di utilizzare la carta fisica e gestendo tutto solo con il proprio smartphone.

A livello professionale, l’utilizzo di CartissimaQ8 permette di gestire al meglio le corse dei propri autisti, garantendo loro un rifornimento semplice. Al tempo stesso, con questa soluzione di business, le aziende hanno il totale controllo delle spese effettuate dai loro driver quando sono in viaggio per lavoro. Da sottolineare anche l’utilizzo di un ottimo sistema di sicurezza informatica che garantisce una considerevole riduzione dei rischi. L’integrazione con il portale CartissimaWeb permette invece il monitoraggio delle emissioni di CO2 nell’ambiente, di questi tempi più importante che mai.

CartissimaQ8: piani disponibili

CartissimaQ8 è disponibile in diversi piani, ciascuno dei quali corrisponde a diverse tipologie di servizio e agevolazioni. Nel dettaglio, sono disponibili quattro soluzioni diverse: Light, Pro, Premium e Executive.

Con il piano Light si possono visualizzare le transazioni, scegliere i codici PIN e le fatture.

Sottoscrivendo invece la versione Pro, oltre ai servizi della soluzione Light si aggiungono anche la possibilità di creare carte virtuali e di effettuare pagamenti digitali.

L’opzione Premium si rivolge a coloro che vogliono ottenere i servizi delle soluzioni Light e Pro aggiungendo le funzioni di gestione dei driver e degli alert. Tale condizione, quindi, si adatta molto bene a coloro che hanno bisogno di pianificare più viaggi al giorno per le loro vetture. Grazie alla gestione e al monitoraggio degli autisti, che permette di creare delle utenze dedicate per i singoli driver (fino a 10), si possono gestire in maniera agevole le spese di rifornimento e manutenzione di ciascuno, oltre ad ottenere automaticamente la fattura elettronica.

L’ultimo piano, che è anche quello di livello più alto, è l’Executive. Questa formula aggiunge ai servizi degli altri piani, precedentemente descritti, la possibilità di monitorare i report avanzati sul rifornimento, inserire un PIN personalizzato e definire delle White/Black list per le aree di servizio, oltre al monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio derivanti dalla propria flotta.

CartissimaQ8: App

Come anticipato in precedenza, esiste un’applicazione dedicata per l’utilizzo di questa carta per una gestione comoda e agevole: “CartissimaQ8”, disponibile sia per dispositivi iOS che Android, per accedere a tutti i servizi in modo semplice e veloce direttamente dallo smartphone.

Oltre a effettuare una rapida ricerca delle stazioni di rifornimento più vicine, grazie a questa app si possono anche eseguire pagamenti digitali e visualizzare le transazioni.