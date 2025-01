SuperEnalotto: tutti i numeri delle giocate online

Nell’ultima indagine dell’Osservatorio Lottomatica sono state analizzate le puntate online del SuperEnalotto, tra cui la distribuzione per genere, per aree geografiche d’Italia e per fasce d’età. Il SuperEnalotto è un gioco Lotterie ideato il 1 dicembre 1997 ed ha preso il posto dell’Enalotto. L’inventore è stato Rodolfo Molo, figlio di Geo Molo già inventore del Totocalcio con Fabio Jegher e Massimo Della Pergola. Il record storico del jackpot Superenalotto è stato di 209 milioni a Lodi nel 2019.

Al Superenalotto giocano più Uomini o più Donne?

Come emerso anche in altre indagini condotte dagli Osservatori Lottomatica, la maggior parte del pubblico che gioca è di sesso maschile. Nel 2024, oltre l’80% delle giocate MillionDay è stata effettuata da uomini, mentre per l’Osservatorio Lotto la percentuale maschile raggiunge il 67%. Per quanto riguarda i numeri del SuperEnalotto, il 74% delle giocate proviene da giocatori maschi, contro il 26% delle puntate femminili. Si tratta di una differenza significativa, che si riscontra trasversalmente in tutte le fasce d’età, anche se inferiore rispetto a quanto rilevato nei mesi precedenti dallo stesso Osservatorio MillionDay.

L’età media del giocatore di Superenalotto

Di seguito invece i dati divisi per fasce d’età: qui, consideriamo l’aspetto delle differenze generazionali del gioco del Superenalotto. L’analisi delle giocate online del SuperEnalotto mostra una netta predominanza della fascia di età tra i 46 e i 60 anni, che costituisce circa il 35% delle schedine compilate. Anche in questo caso, la generazione X si distingue come la più coinvolta, con una partecipazione che supera di molto quella delle altre categorie di età. I dati rivelano che il 26% delle giocate proviene dal gruppo di età 36-45 anni, il 23% dalla fascia 27-35 anni e il 16% dai giocatori più giovani, tra i 18 e i 26 anni. Questo andamento conferma una tendenza già osservata per altre Lotterie: al crescere dell’età, aumenta l’interesse per il gioco.

In che zona d’Italia si gioca di più al SuperEnalotto?

Nel grafico qui sotto si mostrano i dati divisi per aree geografiche d’Italia: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud per il gioco online del SuperEnalotto.

La distribuzione delle giocate in Italia offre uno spunto interessante, con il Sud che si conferma nettamente predominante. L’area meridionale, infatti raccoglie il 43% delle giocate, risultando la regione con il maggior numero di appassionati. Al secondo posto si colloca il Nord-Ovest, con una quota del 22%, un dato che suggerisce una buona partecipazione anche nelle zone più industrializzate e densamente popolate del paese. Il Centro Italia registra anch’esso il 22%, mentre il Nord-Est si posiziona all’ultimo posto con il 13% delle giocate. Questo bilanciamento tra Nord e Sud nel SuperEnalotto mette in evidenza come, nonostante le differenze geografiche e demografiche, il gioco riesca a coinvolgere ampie porzioni della popolazione in tutta Italia.

Fonte dati: https://www.lottomatica.it/scommesse/eventi/osservatorio-scommesse/superenalotto