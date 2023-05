Arrow Electronics e Synopsys: accordo di distribuzione in Europa

Arrow Electronics e Synopsys hanno firmato un accordo di distribuzione paneuropeo per garantire ai rivenditori nell’area EMEA di avere accesso all’ampio portfolio di soluzioni di application security testing (AppSec) di Synopsys Software Integrity Group.

Arrow Electronics e Synopsys permetteranno ai clienti di migliorare la sicurezza del proprio software grazie all’integrazione del portfolio AppSec di Synopsys con soluzioni di sicurezza leader di mercato.

Synopsys è stato riconosciuto per sei volte come leader nel Magic Quadrant di Gartner per l’Application Security Testing, tre volte come leader nella Forrester Wave per la Software Composition Analysis e due volte leader nella Forrester Wave per lo Static Application Security Testing.

Arrow rivenderà e fornirà soluzioni e servizi congiunti di Synopsys, li integrerà nei workflow DevSecOps e contribuirà a garantire una customer experience ottimale. Questo semplificherà le attività di procurement, migliorando la gestione della sicurezza, la migrazione al cloud e i progetti di trasformazione digitale.

“L’ampliamento della collaborazione tra Arrow Electronics e Synopsys è una svolta significativa che contribuirà a far crescere il raggio d’azione del Synopsys Software Integrity Group nel mercato EMEA”, ha dichiarato Tom Herrmann, Vice President of Global Channels and Alliances di Synopsys Software Integrity Group “La crescita del nostro business attraverso il canale è una delle nostre principali priorità strategiche. Questo accordo con Arrow indica il continuo stimolo e la crescita che auspichiamo, estendendo ulteriormente le nostre soluzioni di sicurezza applicativa di livello mondiale attraverso il canale”.

I rivenditori della rete Arrow avranno finalmente la possibilità di commercializzare le soluzioni del portfolio Synopsys, tra cui:

Coverity, che offre una soluzione di analisi statica veloce, accurata e altamente scalabile che aiuta i team a risolvere i problemi di sicurezza e qualitativi fin dalle prime fasi del ciclo di vita di sviluppo del software, a tracciare e gestire i rischi nell’intero portfolio di applicazioni e a garantire la conformità agli standard di sicurezza e di programmazione.

Black Duck software composition analysis (SCA), che aiuta i team a gestire i rischi di sicurezza, qualitativi e di conformità alle licenze derivanti dall’uso di codice open-source e di terze parti in applicazioni e container.

WhiteHat Dynamic, che identifica rapidamente e con precisione le vulnerabilità nei siti web e nelle applicazioni, con la scalabilità e l’agilità di cui le aziende hanno bisogno per identificare i rischi per la sicurezza nell’intero portfolio di applicazioni.

Polaris Software Integrity Platform , che fornisce una soluzione integrata in cloud di application security testing e ottimizzata per le esigenze dei team di sviluppo e DevSecOps con funzionalità software-as-a-service per l’analisi dinamica e della produzione del software.

Code Dx, che integra i risultati degli application security test in una posizione centralizzata e automatizza le attività più impegnative in termini di tempo per accelerare i test e la remediation.

Defensics, che offre un sistema completo, versatile e automatizzato di verifica della black box che consente alle organizzazioni di scoprire e correggere in modo efficiente i punti deboli del software.

Seeker interactive application security testing, che aiuta i team ad automatizzare i test di sicurezza web all’interno delle pipeline DevOps.

Code Sight IDE-based analysis che esegue analisi statiche e SCA con una guida alla correzione per risolvere le vulnerabilità identificate in tempo reale mentre gli sviluppatori eseguono il codice.

Alexis Brabant, Vice President di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in Emea, ha sottolineato: “La combinazione di una scelta così completa di soluzioni per la sicurezza delle applicazioni da parte di Synopsys e la presenza di Arrow nel mercato EMEA garantisce al canale un ampio portfolio di soluzioni per soddisfare ogni esigenza”. Partendo dall’ottimo rapporto tra Arrow Electronics e Synopsys in Nord America, sono felice di poter contribuire allo sviluppo e al consolidamento dei risultati con i partner di canale in tutta l’area EMEA.”