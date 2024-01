FRITZ! Guida per navigare sicuri

Sia che vi stiate aggiornando sulle ultime notizie, che stiate chattando con gli amici o che stiate guardando in streaming la vostra nuova serie preferita, è sempre importante navigare in totale sicurezza. Anche solo visitare un sito web contraffatto o scaricare contenuti apparentemente innocui può avere gravi conseguenze per il vostro computer: un virus può introdursi nei file e rubare le vostre credenziali. Ecco alcuni consigli FRITZ! per navigare sul web in sicurezza senza preoccupazioni.

Software sempre aggiornati

Il modo migliore per mantenere aggiornati i browser, il sistema operativo e il FRITZ!OS di AVM è attivare gli aggiornamenti automatici. È consigliabile eseguire regolarmente un backup al fine di evitare la perdita di dati in caso di problemi tecnici.

Fidatevi del firewall del vostro FRITZ!Box

I FRITZ!Box includono un firewall per la protezione da dati potenzialmente pericolosi. Anche gli altri dispositivi collegati al FRITZ!Box sono protetti attraverso le impostazioni di fabbrica. Se volete evitare che altri indirizzi IP tentino di collegarsi al vostro FRITZ!Box, potete bloccarli utilizzando le liste di blocco IP.

Utilizzare password sicure

Scegliete una password che non possa essere scoperta facilmente. Sarebbe meglio utilizzare una password per ogni account. È preferibile utilizzare l’autenticazione a due fattori per garantire una maggiore sicurezza dei vostri account. Per tenere traccia di tutti i dati di accesso e delle informazioni sugli account, si consiglia di utilizzare un password manager.

Proteggersi da phishing e spam

Il phishing è un truffa informatica effettuata inviando e-mail false, molto simili per design e contenuto a quelle vere. Sono molto diffusi anche i falsi messaggi di testo provenienti da presunti corrieri. Cliccando su un link contenuto in un’e-mail o in un SMS di questo tipo, verrete reindirizzati a un sito web in cui vi verrà chiesto di inserire informazioni riservate. È sempre meglio scrivere direttamente gli indirizzi web nel browser o salvare i siti o i link più utlizzati nei bookmark.

Crittografia e URL

Quando utilizzate account sensibili, controllate che la connessione sia protetta dalla crittografia Transport Layer Security (TSL), se l’indirizzo visualizzato nel browser inizia con “https” assicuratevi di utilizzare l’URL corretto per evitare di essere vittime di un attacco.