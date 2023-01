Hikvision: nuove telecamere per colore anche al buio e videoanalisi avanzata

Nel catalogo Solution di Hikvision sono ora disponibili le telecamere Serie 3 AcuSense/ColorVu incorporano soluzioni di video analisi avanzata che minimizzano i falsi allarmi e restituiscono immagini a colori 24/7. Possono anche montare un deterrente di tipo ottico/acustico per dissuadere e allontanare gli intrusi. Sono quindi ideali per monitorare la scena con il maggiore dettaglio possibile offerto dal colore e dagli obiettivi luminosi, garantendo al contempo la massima precisione nella rilevazione: videosorveglianza urbana, protezione di centri commerciali e capannoni industriali, protezioni esterne e perimetrali sono solo alcuni degli applicativi.

Molteplici applicazioni

Questa gamma, particolarmente ampia, contempla telecamere Turret, Bullet, ma anche panoramiche, sia con ottiche fisse che con ottiche varifocali motorizzate e visuale panoramica fino a 180° in grado di fornire un flusso video Full-Frame fino a 30ips. E’ indicata laddove occorra videosorvegliare giorno e notte a ridotta illuminazione, proteggere ampie aree con telecamere panoramiche e aree più lontane con obiettivo varifocale, avvalersi di dispositivi con deterrente ottico/acustico per allontanare gli intrusi. Le tecnologie adottate consentono molteplici aree di applicazione, diverse ampiezze e larghezze delle scene ed ampie visuali panoramiche. Sono quindi ideali per monitorare atri di grandi dimensioni, sale mense, refettori, hall di grandi hotel o aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime.

Un concentrato di tecnologie

Questa gamma è un vero concentrato di tecnologie HIKVISION. Partiamo dalla videoanalitica avanzata AcuSense che riduce i falsi allarmi fino al 90% e distingue l’uomo dal veicolo grazie alla tecnologia Deep Learning. La tecnologia ColorVu consente poi di restituire immagini di alta qualità ad alta risoluzione fino a 8MP full-frame, sempre nitide e definite 24/7, anche in assenza di luce o in controluce, con streaming full frame a 30ips e obiettivo varifocale motorizzato con costante di apertura F1.0 per tutta la sua escursione. La tecnologia Light Barrier elimina poi i riflessi della luce diffusa, per una qualità senza compromessi. Infine l’ampia visuale garantita da ottiche diversificate e motorizzate e dalla copertura fino a 180° sui modelli panoramici, che estendono la visuale riducendo drasticamente i punti ciechi: un solo dispositivo incorpora quindi più tecnologie e punti di ripresa, con evidenti vantaggi. La tecnologia Fusion Image per immagini panoramiche a 180° fonde poi le immagini con perfetta nitidezza, evitando di perdere in qualità o di distorcere le riprese. Il mix di queste tecnologie offre performance estremamente elevate, cui i modelli con Live Guard aggiungono un valore deterrente per allontanare gli intrusi con la dissuasione operata da luce stroboscopica e uscita audio.

I vantaggi

Un’ampia gamma di scelta che offre altrettante soluzioni e applicativi, caratterizzata da semplicità e flessibilità d’installazione, alte prestazioni di analisi video con riduzione dei falsi allarmi, colori vividi anche di notte, risparmio di banda e di storage di registrazione con la tecnologia di compressione H.265+, alta resistenza all’acqua e polvere con protezione IP67: queste telecamere sono davvero in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.