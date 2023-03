Allnet.Italia punta sulla sostenibilità: nuove piante a Casalecchio di Reno

Contribuire alla rigenerazione ambientale della città tutelandone la biodiversità e migliorandone l’aspetto naturalistico. Con questi obiettivi è stato realizzato a Casalecchio di Reno (BO) l’intervento di forestazione sostenuto da Allnet.Italia, distributore indipendente ad alto valore aggiunto, specializzato in soluzioni innovative nell’IT e nelle telecomunicazioni, con il supporto tecnico di AzzeroCO 2 , società di consulenza per la sostenibilità e l’energia, fondata da Legambiente e Kyoto Club.

Il progetto di forestazione ha riguardato un’area di circa 5000 mq situata tra Via Belvedere e Via Peli, nella parte ovest del Comune nelle vicinanze dell’autostrada del Sole, dove complessivamente sono state messe a dimora 150 piante, tra alberi e arbusti. Un’iniziativa che per Allnet.Italia racchiude anche un significato ulteriore in quanto dedicata a Vanessa Lopergolo, Inside Sales Account di Allnet.Italia, purtroppo scomparsa prematuramente lo scorso settembre.

All’evento di inaugurazione dell’area sono intervenuti Barbara Negroni, Assessora alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Casalecchio di Reno, Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia, Kostas Papadopoulos, CTO di Allnet.Italia, Diego De Marchi, CSO di Allnet.Italia e Valentina Imperato Product Specialist di AzzeroCO 2 .

Obiettivo del progetto è quello di creare, con il tempo, una barriera vegetale che contribuirà a ridurre la presenza delle polveri sottili generate dal traffico veicolare, svolgendo, allo stesso tempo, una funzione fonoassorbente. Inoltre, l’intervento migliorerà l’aspetto paesaggistico del quartiere, favorendo altresì la fruibilità dell’area grazie alle nuove alberature che andranno a creare zone d’ombra che consentiranno alla comunità di beneficiare di questo spazio verde rigenerato.

Barbara Negroni, Assessora alla Qualità dell’Ambiente e Territorio del Comune di Casalecchio di Reno, sottolinea: “La partnership con Allnet.Italia e AzzeroCO 2 che si è concretizzata in questo intervento di forestazione ci vede particolarmente soddisfatti perché questo coinvolgimento a tutto tondo di realtà sensibili al tema del cambiamento climatico va nella direzione di quella politica ambientale che il Comune di Casalecchio di Reno sta sviluppando in questi anni, attraverso l’analisi delle criticità, la declinazione di azioni programmate e strumenti normativi strategici come il PAESC (piano di azione per l’energia e il clima) e il PUG (piano urbanistico generale). La forestazione del nostro territorio, che stiamo pianificando in tutte le aree urbane di Casalecchio di Reno, rientra proprio in una delle strategie previste”.

Particolare attenzione è stata rivolta alla scelta delle piante messe a dimora individuate tra quelle coerenti con le condizioni climatiche e naturalistiche del territorio, tra le quali il Bagolaro, il Ciliegio, il Leccio e la Farnia.

Si tratta di un intervento che, oltre ad incrementare il patrimonio naturalistico della città, vuole rafforzare il legame di Allnet.Italia con il territorio. La società, nata nel 2000 a Bologna come realtà operante nel settore del networking, si è evoluta negli anni allargando l’offerta all’intero panorama ICT rimanendo, tuttavia, sempre fortemente connessa con il territorio locale del Comune e dell’area Metropolitana di Bologna con i quali si interfaccia regolarmente nel suo ruolo crescente come player di riferimento del panorama distributivo ad alto valore aggiunto in uno dei mercati più dinamici e interessanti del moment, l’ICT.

Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter ridurre il nostro impatto sul territorio che ci ha dato i natali e visto crescere nel corso di questi anni. Questa iniziativa non è, tuttavia, uno sforzo una tantum, ma va a collocarsi in un ben preciso disegno strategico di sviluppo basato su solidi valori di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Sappiamo che la crescita di Allnet.Italia può avere un impatto importante sull’ambiente circostante e le comunità locali e per noi, il percorso del ‘diventare grandi’, deve poggiare sulla condivisione e sul progresso”.

Un’iniziativa che quindi vuole concretizzare le politiche di ESG (Environmental Social Governance) dell’azienda e per la quale Allnet.Italia ha avuto il supporto tecnico di AzzeroCO 2 .

“Incrementare e tutelare il patrimonio verde urbano è uno dei massimi esempi di come le città debbano essere ripensate per creare un ambiente più salubre per la comunità– ha dichiarato Valentina Imperato Product Specialist di AzzeroCO 2 -. Il progetto che abbiamo realizzato con Allnet.Italia va in questa direzione perché le piante messe a dimora aiuteranno ad assorbire emissioni climalteranti, a catturare gli inquinanti nell’aria e consentiranno la nascita di un luogo a contatto con la natura del quale la cittadinanza potrà beneficiare. L’intervento di forestazione rientra nel più ampio progetto europeo LIFE Terra che si propone di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso la messa a dimora di 500 milioni di alberi entro la fine del 2025. Un progetto estremamente ambizioso di cui Legambiente è l’unico partner italiano ed AzzeroCO 2 sostenitore”.

Il progetto realizzato si inquadra, inoltre, in un programma di impegni già intrapresi dalla società per diventare 100% paperless e per conseguire la certificazione ESG entro la fine del 2023