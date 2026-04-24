Intred porta la fibra ottica in 45 scuole nella provincia di Lecco

Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver completato l’attivazione della connessione in fibra ottica dedicata in oltre 45 scuole della provincia di Lecco, grazie alle attività previste dal cosiddetto Bando Scuola 2.

Promosso e finanziato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR e attuato da Infratel Italia, il progetto prosegue l’attività iniziata con la fase 1 del piano Scuola Connessa, puntando a connettere oltre 1.200 scuole rimaste escluse dal precedente Bando. Queste attivazioni si aggiungono alle oltre 125 scuole già collegate nel territorio provinciale nell’ambito della fase precedente, rafforzando la copertura digitale a supporto della didattica.

Con il Bando 1, Intred ha già completato il collegamento del 100% delle scuole previste nella Provincia di Lecco. Complessivamente, considerando entrambi i Bandi, risultano connessi oltre 170 istituti nella provincia: nel dettaglio, sono state connesse 34 scuole nel capoluogo provinciale, 12 a Calolziocorte e 9 a Merate. La connessione in fibra ottica dedicata permette l’utilizzo di piattaforme digitali avanzate, servizi cloud e strumenti per la didattica innovativa, contribuendo a ridurre il digital divide e a garantire pari opportunità di accesso all’apprendimento per studenti e docenti.

Il progetto di portare la connessione di oltre 5.000 scuole in Lombardia da parte dell’operatore rientra nel più ampio piano di sviluppo della rete promosso attraverso i Bandi Scuola gestiti da Infratel Italia. Nel dettaglio, il “Bando Scuola 2” che Intred si è aggiudicata nel 2022, costituisce la naturale prosecuzione del programma “Scuole Connesse 1” e mira a garantire la banda ultralarga anche agli istituti scolastici rimasti esclusi nella prima fase. L’iniziativa si inserisce nel programma di interventi del PNRR volto a ridurre il digital divide a rafforzare l’infrastruttura tecnologica del sistema scolastico italiano. Il valore complessivo dei due Bandi ammonta a circa 60 milioni di euro.

Egon Zanagnolo, Direttore Generale di Intred, ha commentato: “Con orgoglio comunichiamo di aver connesso alla banda ultralarga oltre 170 istituti scolastici nella provincia di Lecco, contribuendo in modo concreto alla digitalizzazione dell’area. La nostra rete capillare diventa sia un supporto fondamentale per la didattica, sia un’infrastruttura strategica per l’intero ecosistema produttivo lecchese, caratterizzato da eccellenze nei settori metalmeccanico, metallurgico ed elettromeccanico, oltre al comparto tessile e al dinamismo delle numerose PMI locali. La disponibilità di connettività ad alte prestazioni è, oggi, un fattore determinante per l’automazione industriale, l’Industria 4.0 e la gestione avanzata dei dati: competenze che i professionisti di domani devono acquisire sin dalle aule scolastiche. Portare la fibra nelle scuole significa quindi investire direttamente sulla formazione di giovani e sulla competitività di un territorio orientato verso il futuro, sostenendo lo o sviluppo e l’innovazione per tutta la comunità lecchese”.