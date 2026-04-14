Intred: oltre 50 scuole connesse con la fibra nella provincia di Mantova

Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha completato l’attivazione della connessione in fibra ottica dedicata in oltre 50 scuole della provincia di Mantova, grazie alle attività previste dal cosiddetto Bando Scuola 2.

Promosso e finanziato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR e attuato da Infratel Italia, il progetto prosegue l’attività iniziata con la fase 1 del piano Scuola Connessa, puntando a connettere oltre 1.200 scuole rimaste escluse dal precedente Bando. Queste attivazioni si aggiungono alle oltre 220 scuole già collegate nel territorio provinciale mantovano nell’ambito della fase precedente.

Con il Bando 1, Intred ha già completato il collegamento del 100% delle scuole previste nella Provincia di Mantova, rafforzando significativamente l’infrastruttura digitale a supporto della didattica e dei servizi scolastici. Complessivamente, considerando entrambi i Bandi, risultano connessi oltre 285 istituti nella provincia: nel dettaglio, sono state connesse 31 scuole nel capoluogo provinciale, 16 a Viadana e 16 a Suzzana. La connessione in fibra ottica dedicata permette l’utilizzo di piattaforme digitali avanzate, strumenti per la didattica innovativa e servizi cloud, contribuendo a ridurre il digital divide e a garantire pari opportunità di accesso all’apprendimento per studenti e docenti.

Il progetto di portare la connessione di oltre 5.000 scuole in Lombardia da parte dell’operatore rientra nel più ampio piano di sviluppo della rete promosso attraverso i Bandi Scuola gestiti da Infratel Italia. Nel dettaglio, il “Bando Scuola 2” che Intred si è aggiudicata nel 2022, costituisce la naturale prosecuzione del programma “Scuole Connesse 1” e mira a garantire la banda ultralarga anche agli istituti scolastici rimasti esclusi nella prima fase. L’iniziativa si inserisce nel programma di interventi del PNRR volto a ridurre il digital divide a rafforzare l’infrastruttura tecnologica del sistema scolastico italiano. Il valore complessivo dei due Bandi ammonta a circa 60 milioni di euro.

Egon Zanagnolo, Direttore Generale di Intred, ha dichiarato: “il collegamento di oltre 285 istituti scolastici della provincia di Mantova alla banda ultralarga, rappresenta un traguardo importante nel percorso di digitalizzazione di un territorio dinamico e fortemente orientato all’innovazione. La nostra rete, ormai capillare in tutta la Lombardia, rappresenta un’infrastruttura strategica non solo per la didattica, ma per l’intero sistema economico mantovano, caratterizzato da filiere di eccellenza che spaziano dall’agroalimentare e dalla filiera lattiero-casearia, alla meccanica, dalla manifattura industriale fino alla logistica avanzata. In questo contesto, la disponibilità di connettività ad alte prestazioni è un elemento abilitante per sostenere processi produttivi sempre più digitalizzati e progetti di automazione industriale, con la gestione evoluta dei dati. L’investimento nelle scuole non rappresenta quindi solo un beneficio per le nuove generazioni, ma un fattore di crescita per l’intera comunità: formare giovani competenti e digitalmente preparati significa rafforzare la capacità del territorio di affrontare le sfide della transizione digitale, sostenendo cittadini, istituzioni e imprese.”