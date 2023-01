Lo storage di Infinidat si conferma da premio

TechTarget ha premiato come migliori prodotti dell’anno due soluzioni di storage di Infinidat, che hanno ridefinito il primary storage enterprise, il backup e la cyber storage resilience.

Agli Storage Product of the Year Award 2022, infatti, InfiniBox SSA II – array di storage all flash – è stato selezionato come “Gold Winner” nella categoria “The Best Enterprise Storage Arrays”, mentre la soluzione InfiniGuard è stata nominata “Gold Winner” nella categoria “The Top Backup and Disaster Recovery Services”. I Product of the Year Award di TechTarget sono tra i premi più prestigiosi nel settore dello storage a livello globale.

Come affermato da Eric Herzog, CMO di Infinidat: «I due prestigiosi riconoscimenti ricevuti da TechTarget confermano, ancora una volta, le importanti innovazioni che Infinidat ha introdotto sul mercato sia per lo storage primario, grazie a InfiniBox SSA II, sia per lo storage secondario, grazie a InfiniGuard. Per un fornitore di soluzioni storage aggiudicarsi, in un solo anno, più premi Gold da TechTarget è un’impresa unica, ma Infinidat ci è riuscita con soluzioni di cyber storage resilience all’avanguardia. I nostri clienti sono consapevoli di quanto siano straordinarie le nostre soluzioni, ma grazie a questi due nuovi riconoscimenti, ora lo sa anche il resto del mondo».

Lo storage di Infinidat: InfiniBox SSA II

InfiniBox SSA II è l’array di storage all-flash più veloce del settore con una latenza senza precedenti di 35 microsecondi, che consente ai clienti enterprise di ottenere prestazioni ottimali per applicazioni e carichi di lavoro, semplificare il consolidamento sostanziale dello storage, aumentare l’efficienza e ridurre CAPEX e OPEX. InfiniBox SSA II è una piattaforma di storage di classe enterprise con una disponibilità senza pari, un’ampia cyber storage resilience, facilità d’uso, automazione autonoma e alta affidabilità, oltre all’integrazione completa di AIOps. Il sistema offre disponibilità al 100%, il TCO più basso del settore e un servizio con i “guanti bianchi” che rendono la Customer Experience con InfiniBox tra le più apprezzate dagli utenti. Inoltre, Infinidat offre SLA garantiti su InfiniBox SSA II per il 100% di disponibilità, prestazioni e resilienza del cyber storage.

Uno dei giudici dei TechTarget Storage Products of the Year 2022 ha osservato: «Infinidat continua a progettare soluzioni che mirano alla scalabilità e alle prestazioni, mantenendo al contempo un’architettura che garantisce un’efficienza dei costi». Questo è il secondo anno consecutivo in cui TechTarget assegna un riconoscimento ai prodotti della famiglia InfiniBox SSA: nell’edizione del 2021, infatti, InfiniBox SSA si era aggiudicato la medaglia d’argento nella propria categoria. «Passando dall’argento dello scorso anno all’oro di quest’anno, Infinidat si aggiudica il primo posto grazie a InfiniBox SSA II, un array di storage enterprise all-flash di seconda generazione. I giudici ne hanno elogiato la migliorata disponibilità e resilienza».

La piattaforma InfiniBox SSA II per il primary storage enterprise è anche considerata una delle soluzioni di archiviazione più resilienti e affidabili del settore. TechTarget nel proprio articolo evidenzia che: «“Infinidat ora garantisce la recuperabilità di uno snapshot in meno di 60 secondi. InfiniBox SSA II utilizza l’architettura di riferimento InfiniSafe di Infinidat per aiutare a combattere il ransomware. Le capacità di resilienza informatica includono immutable snapshot e remote air gapping logico». Inoltre, TechTarget promuove la Neural Cache dell’azienda per migliorare l’efficienza dell’archiviazione dei dati.

InfiniGuard contro attacchi sempre più pericolosi

Come riferito da TechTarget: «InfiniGuard, la moderna soluzione per la protezione dei dati e la resilienza informatica di Infinidat, ha ricevuto grandi elogi dai giudici per le sue prestazioni e la facilità di integrazione. Scalabile fino a 50 petabyte, InfiniGuard funziona con tutti i principali provider di software di backup e offre elevate prestazioni di backup e ripristino a seconda del fornitore. Inoltre, InfiniGuard include gratuitamente il software di resilienza informatica InfiniSafe».

InfiniGuard offre immutable snapshot, air gap logico locale e remoto e reti separate/isolate sulla stessa piattaforma. InfiniGuard garantisce che le copie dei dati non possano essere alterate, cancellate o modificate in alcun modo, assicurando così l’integrità dei dati. Inoltre, il tempo di recupero dei dati da InfiniGuard è quasi istantaneo.

TechTarget riporta anche il feedback dei giudici: «Un giudice ha notato che InfiniSafe offre alla soluzione le funzionalità di sicurezza necessarie, come immutable snapshot, air gap, rete privata ed isolata e ripristino rapido. I giudici hanno anche assegnato punteggi elevati per la facilità d’uso e la funzionalità di InfiniGuard. Un altro giudice ha affermato che InfiniGuard è un dispositivo di protezione dei dati di fascia alta, perché riuscire a risolvere quasi tutte le esigenze di protezione dei dati per applicazioni business-critical ad alta capacità è un valore enorme in questi ambienti».