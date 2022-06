Infinidat rinnova il Partner Portal

Infinidat, azienda specializzata in soluzioni storage di livello enterprise multi-petabyte, ha annunciato alcune importanti novità finalizzate a consolidare la propria posizione di partnership, supporto e co-vendita con il canale, accelerando l’adozione dello storage-as-a-service (STaaS) e migliorando significativamente le capacità di vendita dei partner. Infinidat, a luglio, lancerà una nuova versione del suo portale dedicato ai partner che, completamente rinnovato, supporterà i service provider di tutto il mondo fornendo formazione e validi strumenti, al fine di incrementare le vendite e fornire ai clienti un vero valore commerciale e tecnico. Inoltre, l’azienda ha annunciato, per il mercato del Nord America, di aver integrato la soluzione STaaS di Infinidat in ArrowSphere di Arrow Electronics.

“Gli ultimi investimenti di Infinidat, volti a offrire ai nostri partner strumenti best-in-class e l’accesso a ecosistemi all’avanguardia, riflettono il nostro costante e forte impegno nei confronti del canale per migliorare il go-to-market“, ha dichiarato Eric Herzog, CMO di Infinidat. “Stiamo razionalizzando e semplificando l’esperienza dei partner per aumentare la partecipazione e il successo del canale. Inoltre, stiamo rendendo più facile per i service provider l’accesso al portafoglio di soluzioni enterprise di Infinidat, che include funzionalità AIOps avanzate, prestazioni leader di mercato per le applicazioni del mondo reale con la latenza più bassa e l’innovativa tecnologia InfiniSafe®, disponibile su tutte le nostre piattaforme per livelli rivoluzionari di resilienza informatica, il tutto con la scelta di modelli di consumo flessibili“.

Un restyling per il portale dedicato ai partner

Infinidat ha rinnovato il proprio portale per i partner al fine di offrire al canale una migliore customer experience. È stato, infatti, sviluppato per offrire loro informazioni dinamiche e adeguate al fine di ottenere reali vantaggi competitivi. Nello specifico, il nuovo portale offre:

1. Navigazione più semplice per facilitare l’utilizzo della knowledge base e degli strumenti di abilitazione presenti a supporto di nuove e potenziali opportunità di mercato.

2. Contenuti aggiornati, modernizzati e approfonditi, incluse informazioni dettagliate sulla nuova tecnologia InfiniSafe su InfiniBox® e InfiniGuard®. Inoltre, contenuti localizzati in diverse lingue per un ecosistema di partner globale.

3. Esperienza di formazione semplificata, in grado di accrescere le competenze tecniche dei partner al fine di vendere il portafoglio di Infinidat, con ovvi vantaggi reciproci. Inoltre, anche l’’accreditamento, continua a far parte del programma.

“Siamo partner di Infinidat da molti anni e il loro supporto, i programmi e il portale dedicato sono sempre stati di prim’ordine”, ha dichiarato Jan Veith, direttore vendite, Hansen & Gieraths IT Solutions GmbH. “Siamo molto entusiasti del nuovo e semplificato Infinidat Partner Portal e di come ci aiuterà a far crescere la nostra attività, fornire soluzioni migliori sfruttando le pluripremiate piattaforme di Infinidat e mantenere i nostri team aggiornati su tutto ciò che riguarda Infinidat“.

Infinidat ha collaborato con fornitori di terze parti per portare funzionalità all’avanguardia nel suo nuovo Partner Portal. Uno di questi è Highspot, la piattaforma di abilitazione alle vendite che migliora le prestazioni dei team sales, colmando il divario tra strategia ed esecuzione.

“Siamo orgogliosi che Infinidat, per il suo nuovo portale, abbia scelto la piattaforma di abilitazione alle vendite di Highspot, che è in grado di fornire le giuste risorse ai propri partner di canale“, ha dichiarato Gwen Sheridan, Vice President of Customer Services, Highspot. “Con Highspot, i partner di Infinidat possono accedere a contenuti di grande valore, indicazioni e approfondimenti per coinvolgere efficacemente i clienti e migliorare le proprie prestazioni di vendita“.

La soluzione STaaS di Infinidat viene integrata in ArrowSphere in Nord America.

La piattaforma ArrowSphere di Arrow aiuta i partner di canale a gestire, differenziare e ottenere la massima scalabilità del proprio business cloud. Il suo marketplace comprende i principali fornitori di hyperscale, nonché offerte pubbliche e private di software IaaS, PaaS, SaaS, HaaS e cloud, come STaaS di Infinidat.

“Infinidat sta creando maggiore valore per i propri partner sfruttando ArrowSphere per fornire più facilmente ai clienti la propria offerta storage-as-a-service”, ha affermato Shannon McWilliams, Vice President di Supplier Alliances, Arrow. “Lo storage-as-a-service rappresenta una significativa opportunità di crescita dei ricavi per i partner di canale. Fornendo una nuova opzione per l’integrazione, l’automazione e l’approvvigionamento semplificato dello storage aziendale, STaaS di Infinidat si unisce ora all’elenco crescente di soluzioni disponibili “as-a-service” attraverso la piattaforma di gestione cloud di Arrow, ArrowSphere”.

Prossimi seminari dedicati ai partner di canale

Nel corso del terzo trimestre del 2022, Infinidat terrà una serie di seminari sul Partner Portal.

Valutazione a 5 stelle per il Channel Partner Program di Infinidat

A riprova dell’impegno di Infinidat nei confronti del proprio Channel Partner Program, è stata conferita una valutazione a 5 stelle da CRN, brand che fa parte di The Channel Company. La società è presente anche nella Partner Program Guide 2022 di CRN.