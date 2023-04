Vishay sceglie RS per un approvvigionamento più veloce

Vishay Intertechnology, leader mondiale nella produzione di semiconduttori e componenti elettronici, ha scelto la soluzione RS Purchasing Manager per digitalizzare, semplificare ed efficientare la gestione degli ordini nella sua sede italiana di Borgaro Torinese (TO). RS Italia, marchio commerciale di RS Group è un fornitore omnicanale globale di prodotti e servizi a valore aggiunto.

Nonostante la mole e la varietà degli ordini, per molto tempo il canale dall’azienda per l’acquisto di prodotti è stato il contatto telefonico. Ciò ha comportato un forte dispendio di tempo e risorse: tutto il processo di acquisto risultava troppo lungo e macchinoso, contava numerosi tecnici e relativi centri di costo, richieste attraverso canali eterogenei, scelta delle eventuali alternative in caso di indisponibilità.

Tale organizzazione era incompatibile con le esigenze di un’organizzazione come Vishay, da sempre orientata all’innovazione. Per questo, nel dicembre 2021 ha deciso di modernizzare il processo d’acquisto affidandosi a RS, in virtù del rapporto di partnership di lunga data come clienti e fornitori reciproci. L’integrazione della piattaforma RS Purchasing Manager ha dato il via a un ambizioso progetto di digitalizzazione degli acquisti.

Innanzitutto, ha semplificato l’intero processo e permesso di migliorare il controllo degli approvvigionamenti provenienti dal catalogo di RS. Difatti, l’adozione di RS Purchasing Manager ha consentito di snellire le attività del responsabile dell’ufficio acquisti, permettendo a chi deve effettuare l’ordine di scegliere e completare il processo e sollevando il responsabile dall’eventualità di commettere errori o di richiedere prodotti inadeguati. Con RS Purchasing Manager Vishay ha abbattuto il rischio di colli di bottiglia nelle fasi di approvvigionamento e di ritardi nell’operatività, migliorando il sistema di controllo di quanto acquistato. Tutto ciò a vantaggio della produzione, che riceve in tempi rapidissimi quanto ordinato e non corre il rischio di rallentamenti per mancanza di strumenti necessari o per scorte insufficienti di materiale a elevato consumo. L’adozione di RS ScanStock rappresenterà un ulteriore passo in questo percorso di digitalizzazione. Grazie alla soluzione kanban di RS, che si occupa della selezione dei prodotti, del controllo periodico, dell’ottimizzazione e del rifornimento delle scorte al livello concordato, Vishay riuscirà a minimizzare gli sprechi e a risparmiare ancora più tempo e risorse nella gestione delle attività.

“Era fondamentale riuscire ad alleggerire il mio lavoro e, di conseguenza, quello di tutti i colleghi coinvolti nel processo di acquisto – commenta Giorgio Carella, Procurement & Buyer di Vishay –. Ho ridotto del 75% il tempo utile a portare a termine gli acquisti sul catalogo RS, passando da 8 a 2 ore alla settimana. I colleghi sono indipendenti nella gestione del loro carrello e io posso dedicarmi alle attività di maggior valore, tra cui la ricerca di materiali che in questo momento, per motivi di approvvigionamento o difficoltà logistica, è difficile procurarsi”.

“L’esperienza di Vishay è la testimonianza di come una collaborazione efficace e duratura nel tempo ci consenta di affiancare le realtà che scelgono i nostri servizi in qualità di veri e propri partner di fiducia – rimarca Marco Beltramo, Sales Director di RS Italia –. Siamo orgogliosi di aver contribuito a un cambiamento così strategico e di aver consolidato ulteriormente la relazione che ci lega”.