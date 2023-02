Manhattan Associates ha vinto il Best Fulfillment Advancement Award

Manhattan Associates ha annunciato di essere stata nominata vincitrice nella categoria Best Fulfillment Advancement dei Vendors in Partnership (VIP) Awards 2023. Il premio riconosce la soluzione più abile nel risolvere le complesse sfide del fulfillment omnichannel.

Manhattan Active Omni è una piattaforma cloud native di commercio unificato per la gestione degli ordini, dello stock, del fulfillment, e la gestione del punto vendita e del customer care, con un digital self service. Offre funzionalità avanzate omnichannel che amplificano i guadagni e riducono i costi.

Questa soluzione di order management di Manhattan Associates sfrutta il machine learning nel suo motore di previsione dinamica per valutare tutti i canali di acquisto, le opzioni e i canali di fulfillment, per generare opzioni di ritiro o di consegna precise e affidabili online e in-store senza alcun software o collegamento di terze parti. Questa soluzione può ridurre i ritardi delle spedizioni fino al 30%, aumentando al contempo la loyalty e le conversioni.

La tecnologia di ottimizzazione degli approvvigionamenti in tempo reale dell’azienda sfrutta anch’essa il machine learning per selezionare il punto di fulfillment più redditizio e che rispetta la promessa fatta al cliente. Questa soluzione riduce le spedizioni separate fino al 50% e diminuisce gli articoli esauriti e in eccesso in tutta la rete di fulfillment.

Con l’ultimo aggiornamento di Manhattan Active Omni, la tech company ha ampliato il supporto per le funzionalità RFID all’interno del punto vendita, consentendo ai dipendenti di ridurre significativamente il tempo dedicato alle attività di ricezione, gestione e localizzazione dello stock fino al 75%, in modo da potersi concentrare meno sulle attività operative e più sulla vendita e sul customer engagement.

“Siamo estremamente orgogliosi del fatto che Manhattan sia stata nominata vincitrice nella categoria Best Fulfillment Advancement da Vendors in Partnership”, ha dichiarato Ann Sung Ruckstuhl, Senior Vice President e CMO di Manhattan Associates. “L’unica leader nella classifica The Forrester Wave™: Order Management Systems, per il Q2 2021, la nostra soluzione di gestione degli ordini è la più avanzata soluzione di orchestrazione e ottimizzazione degli ordini mai realizzata. Questo premio di Vendors in Partnership è un ulteriore riconoscimento della nostra innovazione rivoluzionaria e della nostra eccellenza nel mondo retail e supply chain”.

“L’order fulfillment avanzato di Manhattan Associates è più che impressionante e la comunità dei retailer è orgogliosa di onorare il loro contributo.”, ha aggiunto Vicki Cantrell, founder e CEO di Vendors in Partnership.

I VIP Awards sono una celebrazione annuale dei solution provider e delle innovazioni che sostengono l’ecosistema retail. I premi riconoscono il servizio reso al settore, i nuovi modi in cui vengono create le partnership e le recenti sfide che sono state superate.