MAXHUB apre il suo primo showroom europeo ad Amsterdam

MAXHUB, azienda attiva nello sviluppo di soluzioni collaborative, apre un nuovo showroom adAmsterdam, che rappresenta anche il primo solution center del marchio in Europa.

Dopo l’apertura del centro logistico di Rotterdam nell’aprile 2023, l’azienda continua il suo impegno in Europa e questa apertura riflette un passo strategico per rafforzare la sua posizione nel vecchio continente.L’obiettivo di questo nuovo centro consentire ai visitatori un’esperienza coinvolgente in riferimento ai prodotti e alle soluzioni MAXHUB, rafforzando così le relazioni con i potenziali clienti. Inoltre, questa apertura riflette un impegno significativo nei confronti della diversità culturale e delle preferenze del mercato europeo. Il nuovo centro non è solo il punto di contatto perfetto per i Paesi delBenelux, ma anche per altri Paesi come Francia, Germania, Italia, Paesi nordici, Spagna e Regno Unito, grazie alla sua facile accessibilità.

Il nuovo showroom di Amsterdam, dotato di moderni arredi per conferenze del produttore danese HAY, porta i visitatori in ambienti di lavoro innovativi e che offrono l’opportunità disperimentare in prima persona il design, la qualità e la facilità d’uso delle soluzioni MAXHUB.Ad esempio, sarà disponibile il displayUltra-Wide 5K da 105 pollici, lanciato di recente.

Grazie all’esclusivo formato 21:9 e all’ampia area di visualizzazione è possibile ottenerefacilmente il medesimo il layout visivo all’avanguardia fornito da Microsoft Front Row nelle Signature Teams Rooms, in cui tutti i partecipanti alle videoconferenze sono perfettamente visibili. Oppure il MAXHUB Transcend Series IFPD da 86 pollici, perfetto per gli ambienti di lavoro ibridi grazie alla doppia telecamera UHD integrata e ripiegabile, al microfono AI da 12metri e al sistema operativo smart completamente basato su Windows.

E per tutti i visitatori che ritengono questi formati troppo piccoli, nello showroom diAmsterdam potranno ammirare un MAXHUB Raptor LED wall da 138 pollici.

Oltre alla migliorequalità dell’immagine con risoluzione 4K e a un potente sistema audio con due altoparlanti da30 watt, Raptor sorprende anche per l’app MAXHUB Share preinstallata, che consente latrasmissione intuitiva di contenuti in modalità wireless.

“La nuova sede di Amsterdam simboleggia la graduale attuazione della nostrastrategia diespansione europea. I nostri prodotti godono già di un’ottima reputazione in Europa e siamocerti che questo passo ci permetterà di far conoscere le nostre soluzioni a un numero ancoramaggiore di clienti”, afferma Kevin Wang, direttore vendite Europa di MAXHUB.