Asit distribuirà MAXHUB

MAXHUB, marchio attivo nel campo delle soluzioni tecnologiche per la Unified Communication e dei display intelligenti, annuncia la sottoscrizione di nuova partnership con Asit, punto di riferimento in Italia per la distribuzione specializzata in ambito ICT e Sicurezza.

Asit distribuisce oltre 30 marchi e lavora sul territorio grazie al suo team di 35 persone dislocate nelle sue cinque sedi e con il supporto di due agenzie.

L’ecosistema MAXHUB, che offre soluzioni complete per tutti gli scenari, dai display interattivi intelligenti ai prodotti di alta qualita per le comunicazioni unificate (UC), dalle soluzioni di digital signage ai monitor di sala, dalle soluzioni led wall alle soluzioni di sistema di sala certificate Microsoft Teams, rafforzera l’offerta di Asit nel campo delle sale riunioni e delle applicazioni aziendali in generale.

Tra i piani dell’azienda vi e infatti quello di rafforzare ed espandere la propria proposta nel settore dell’Unified Communication grazie a una gamma completa e variegata di soluzioni, di cui MAXHUB sarà parte attiva e di primo piano.

All’interno di Asit, MAXHUB verrà seguita da un Product Manager dedicato, il SignorFabio Camusso. L’azienda sta inoltre preparando una nuova show room dove i clienti potranno entrare in contatto diretto con le soluzioni MAXHUB e conoscerne tutti i dettagli e le applicazioni; in particolare saranno esposte la serie dei Commercial display e la serie V6Viewpro, dotatedi doppia telecamera con zoom ottico, auto framing e speaker tracking, pensate per sessioni di collaboration di livello superiore.

“MAXHUB e un marchio ormai conosciuto e rinomato nel panorama italiano–ha detto Fabio Camusso,Senior System Engineer TVCC di Asit – e siamo felici di poter ampliare la nostra proposta nell’ambitodella Unified Communication grazie alla eccellente gamma di soluzioni MAXHUB. Questo ci permetteraampliare la nostra proposta e soddisfare i clienti piu esigenti peri settori della Collaboration e delle salemeeting”.