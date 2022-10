Softpi lancia Omnis Studio Community Edition

Softpi, VAD fiorentino attivo nel mercato ICT, ha annunciato il rilascio di una nuova importante versione di uno dei suoi prodotti di punta: Ominis Studio, il famoso strumento per lo sviluppo di applicazioni. La release si chiama Omnis Studio Community Edition e si tratta di un software completo e gratuito che consentirà a tutti gli sviluppatori di sperimentare in prima persona la potenza e la flessibilità dell’ambiente Omnis Studio per utilizzarlo senza rischi e investimenti iniziali e con un supporto tecnico dedicato.

Sviluppare le app una volta sola, distribuirle ovunque

Gli sviluppatori possono utilizzare Omnis Studio Community Edition per creare più applicazioni per ambienti sia web che mobile con un risparmio di tempo notevole. Infatti, nonostante l’utilizzo di un’unica base di codice, tutti i progetti delle app sono garantiti per funzionare su entrambe le piattaforme Android e iOS, senza necessità di modifiche o ricompilazioni.

Soluzione multipiattaforma all-in-one con numerosi vantaggi

Negli anni, Omnis Studio ha conquistato il successo distinguendosi come ambiente software potente e ad alta produttività, ottimizzato per lo sviluppo rapido. Per gli sviluppatori e i clienti, questo riduce sostanzialmente il time-to-market, con un potenziale risparmio di tempo, denaro e risorse. Non c’è bisogno infatti di ricorrere ad altri prodotti o tecnologie (che possono creare altri problemi) perché la nuova versione Omnis Studio Community Edition è all-in-one, facile da usare e integra già protocolli come JavaScript, CSS.

Una buona intesa tra sviluppatore e cliente è fondamentale per il successo di qualsiasi progetto. In questo caso, la prototipazione ultraveloce di Omnis Studio offre un vero vantaggio competitivo, stimolando un dialogo più fluido e interattivo con il cliente/utente finale. Questo garantisce sempre una definizione del progetto molto più affidabile, promuove una maggiore accettazione da parte degli utenti e delle parti interessate e crea quindi i presupposti essenziali per il successo del lavoro.

Omnis Studio Community Edition: totale flessibilità

Omnis Studio offre il massimo della flessibilità multipiattaforma: senza cambiamenti o modifiche, un’applicazione sviluppata da Omnis può essere distribuita su tutte le piattaforme (Android, iOS, Windows, macOS) e funziona su tutti i dispositivi. Questo include anche la connettività multi-database senza soluzione di continuità, anche quando la soluzione pianificata prevede la sistemazione di sistemi legacy, oltre alla distribuzione gratuita della nuova app per un massimo di 5 utenti in contemporanea.

Supporto tecnico dedicato

Lavorare con un programma sofisticato significa avere anche la possibilità di accedere a un supporto tecnico affidabile e competente. Questo aspetto è la chiave del successo di un progetto di sviluppo di un’app e con Omnis – in modo completamente gratuito – gli sviluppatori non rimarranno bloccati in un ciclo di attesa e le loro domande non saranno gestite da sistemi automatici, ma parleranno sempre direttamente con ingegneri di supporto esperti e dedicati.

Come sottolineato a chiosa di una comunicazione ufficiale da Andrea Guidi, sales manager di Softpi: «È una decisione che segna un momento importante, la nuova Community Edition è infatti un nostro caloroso invito a sperimentare Omnis Studio senza preoccupazioni e, a seguire, all’occorrenza, i corsi on-line in italiano anch’essi gratuiti».