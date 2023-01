Reply ottiene tutte e sei le Solutions Partner Designations previste nel nuovo Microsoft Cloud Partner Program

Reply, specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha ottenuto tutte e sei le Microsoft Solutions Partner Designations previste nel nuovo Microsoft Cloud Partner Program. Le sei assegnazioni, che solo pochi partner Microsoft Managed Services a livello globale possono vantare, testimoniano la competenza di Reply nel garantire il successo dei clienti in tutte le aree di soluzioni Microsoft: Azure Infrastructure, Data & AI, Digital & Application Innovation, Modern Work, Security e Business Applications.

Le Solutions Partner Designations, che sostituiscono il concetto di Gold e Silver Partner, vengono infatti assegnate da Microsoft sulla base delle capacità, delle performance e delle competenze dei partner, oltre che successo dei progetti presso i clienti.

Più in dettaglio, a Reply sono state riconosciute le seguenti Solutions Partner Designations:

· Solutions Partner for Infrastructure (Azure)

· Solutions Partner for Data and AI (Azure)

· Solutions Partner for Digital and App Innovation (Azure)

· Solutions Partner for Security

· Solutions Partner for Modern Work

· Solutions Partner for Business Applications

“Siamo onorati di aver ricevuto tutte e sei le Microsoft Solutions Partner Designations; è un ulteriore attestato delle capacità e competenze dei nostri team e un riconoscimento dei risultati ottenuti per i nostri clienti. Reply si conferma partner di riferimento per provider leader come Microsoft e abilitatore di progetti innovativi e trasformativi”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “Continueremo a rafforzare la nostra partnership con Microsoft per aiutare i nostri clienti a ottenere risultati sempre più sfidanti”.

Le Microsoft Solutions Partner Designations rafforzano il già vasto portfolio di soluzioni e servizi di Reply, che fornisce ai clienti l’accesso a soluzioni modulari e scalabili, in grado di massimizzare i propri investimenti su tecnologie Microsoft, aiutandoli a progredire nel loro percorso di trasformazione digitale.