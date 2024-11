Taj El-khayat è VP EMEA Partner Sales and Alliances di Vectra AI

Vectra AI, leader nel settore XDR (rilevamento e risposta estesi) basato sull’AI, ha comunicato la nomina di Taj El-khayat come VP EMEA Partner Sales and Alliances. Nel suo ruolo, Taj El-khayat sfrutterà l’approccio di Vectra AI orientato ai partner, fornendo maggiori risorse, formazione e supporto al canale, agli MSSP, alle alleanze tecnologiche e cloud e agli integratori di sistemi globali (GSI). Il nuovo incarico mira ad aiutare i partner a soddisfare la crescente domanda di soluzioni XDR e di servizi di cybersecurity personalizzati nell’area EMEA, nell’attuale scenario di attacchi di tipo ibrido.

Questa nomina segue il lancio del Programma Vectra AI “Clarity” dedicato agli MSSP, che aiuterà i partner a fornire le soluzioni XDR migliori del settore.

L’esperienza di Taj El-khayat

Taj El-khayat vanta una comprovata esperienza nello sviluppo delle strategie di canale e delle vendite nell’area EMEA. Da quando è entrato in Vectra AI nel 2022 come Area VP per Sud Europa, Medio Oriente, Turchia e Africa (SEMEA), ha svolto un ruolo fondamentale nell’espansione della presenza di Vectra AI nella regione. La sua esperienza professionale vanta ruoli senior in Citrix, Riverbed Technology, Juniper Networks e Microsoft, dove ha promosso la crescita in questi mercati e ha stretto solide partnership.

Dichiarazioni

Taj El-khayat, ha così sottolineato il nuovo incarico: “Sono entusiasta di accrescere le mie competenze in Vectra AI e di favorire la crescita del business in questo momento storico di aumento delle minacce e di crescente complessità nella sicurezza informatica. Di fronte alla carenza di competenze in materia di sicurezza, all’aumento delle tecnologie AI e cloud e a stack di sicurezza sempre più complessi e costosi, le organizzazioni si trovano a dover prevenire il burnout dei team SOC e violazioni sempre più insidiose. Tuttavia queste sfide sono anche un’importante occasione per potenziare i nostri partner di canale con servizi di sicurezza informatica integrati in grado di ridurre il carico di lavoro dei loro clienti e di proteggerli dagli attacchi multi-superficie. Pertanto, il mio primo compito sarà quello di convertire l’ecosistema dei nostri partner in un motore di business che ci consenta di moltiplicare la nostra portata sul mercato”.

“L’approccio alle vendite incentrato sui partner di Taj El-khayat è stato determinante per lo sviluppo delle nostre attività negli ultimi due anni e sono impaziente di vederlo impegnato sull’intera area EMEA di Vectra AI”, commenta Teppo Halonen, Senior VP EMEA di Vectra AI. “Esperienza e leadership saranno essenziali per dare impulso ai channel partner, assicurando la competa implementazione del nostro programma MSSP a livello locale e favorire la crescita trainata dal canale”.