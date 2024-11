Scott Armul nominato Vice President Executive di Vertiv

C’è aria di novità ai vertici di Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, che comunica che a partire dal 1° gennaio 2025 Scott Armul verrà promosso Vice President Executive per il global portfolio e le business unit, riportando a Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv.

Scott Armul si dedicherà alla definizione e all’attuazione di una strategia sullo sviluppo del portfolio globale orientata alla crescita, in quanto Vertiv continua ad ampliare la propria offerta per soddisfare le esigenze del settore e dei clienti in evoluzione, in un’economia digitale estremamente competitiva.

Il percorso di Scott Armul in Vertiv

Scott Armul è entrato in Vertiv nel 2009 come tirocinante MBA per la pianificazione e lo sviluppo del business ed ha assunto il ruolo di strategic planner a tempo pieno nel 2010. Tra le varie posizioni ricoperte in Vertiv rientrano quella di senior marketing manager per i servizi Vertiv, quella di director of AC power product management, quella di vice president e general manager delle soluzioni DC power e per impianti esterni per le Americhe e quella di vice president del settore DC power e per impianti esterni a livello globale. Attualmente Scott Armul è vice president degli account strategici global con l’obiettivo di incrementare il volume degli ordini e di implementare iniziative strategiche collegate alla crescita di Vertiv.

Cosa cambierà dal 1° gennaio 2025?

Come anticipato, a partire dal 1° gennaio 2025, Stephen Liang, Chief Technology Officer di Vertiv e vice president executive di prodotti e soluzioni, si concentrerà sulle responsabilità di CTO, definendo vision e strategia per i futuri sviluppi tecnologici. Scott Armul guiderà la ricerca e lo sviluppo ingegneristico, nonché le business unit che compongono la gamma delle soluzioni di Vertiv quali thermal management, power management, sistemi IT, soluzioni per le infrastrutture e servizi globali. Insieme, Scott Armul e Stephen Liang avranno un ruolo determinante nel delineare la roadmap tecnologica futura di Vertiv.

Dichiarazioni

“In un periodo in cui l’intelligenza artificiale sta determinando una domanda di computing senza precedenti, i clienti si affidano alla nostre innovazioni e alle nostre capacità di gestione della tecnologia”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Con la sua profonda conoscenza del business e del settore, il suo approccio strategico e la sua vicinanza ai clienti, sono certo che Scott Armul saprà indirizzare il nostro patrimonio globale e le unità di business di Vertiv verso la leadership del settore, consentendo ai clienti di realizzare più velocemente e con maggiore efficacia i rispettivi obiettivi aziendali in materia di infrastrutture”.

“Le mie precedenti esperienze maturate in Vertiv in ruoli tecnici, di leadership e di consulenza al cliente mi hanno permesso di acquisire una conoscenza completa del business e del modo in cui offriamo valore al mercato”, ha dichiarato Scott Armul, Vice President Executive. “È un momento stimolante e dinamico per il settore e siamo ben strutturati per supportare una rapida evoluzione. Non vedo l’ora di unirmi al team executive e di proseguire il percorso di miglioramento delle nostre unità di business e del nostro portfolio di soluzioni”.