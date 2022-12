TD SYNNEX: accordo europeo con Panorama Antennas

TD SYNNEX ha stretto un accordo europeo con Panorama Antennas, produttore di antenne di radiocomunicazione per le moderne tecnologie di comunicazione come M2M, IoT e 5G LTE su rete cellulare. L’accordo amplia e rafforza il portafoglio di TD SYNNEX di soluzioni per la mobilità e l’impresa 5G LTE per i partner e i loro clienti finali in Europa.

Secondo le stime di IDC, il mercato globale delle infrastrutture wireless private 5G / LTE raggiungerà un fatturato di 8,3 milioni di dollari entro il 2026 con un CAGR del 35,7% nel periodo 2022-2026. TD SYNNEX è impegnata a consentire ai partner di accedere a questa tecnologia strategica in forte crescita e ha sviluppato un portafoglio per il networking, che ora include Panorama Antennas, che copre soluzioni per la mobilità, il failover, le comunicazioni M2M, tra cui la sicurezza pubblica, i veicoli in transito e le applicazioni di importanza critica.

Fondata 75 anni fa, Panorama Antennas produce antenne per fornire comunicazioni affidabili in condizioni difficili. L’azienda dispone di un’ampia gamma di antenne progettate per essere utilizzate con i servizi 4G/5G LTE in una serie di mercati verticali. L’intera gamma è ora completamente disponibile presso TD SYNNEX, rendendo più facile per i partner offrire soluzioni complete di connettività 4G/5G ai propri clienti.

Panorama Antennas è un partner di antenne approvato da Cradlepoint, anch’essa parte del portafoglio di vendor di TD SYNNEX, con un’ampia gamma di soluzioni di antenne configurate e approvate per funzionare con i router Cradlepoint, consentendo ai partner di accedere a soluzioni Plug & Play per applicazioni 5G.

Mara Pereira, Director Peripherals per l’Europa di TD SYNNEX, ha dichiarato: “È un momento cruciale in quanto le soluzioni di connettività wireless e 5G sono destinate ad espandersi su scala in molti mercati verticali nella nostra regione e a livello globale. Con questo accordo, aiuteremo i nostri partner a soddisfare la crescente domanda dei loro clienti in tutta la regione, sfruttando il nostro portafoglio end-to-end complementare di soluzioni di rete innovative ed emergenti e le nostre capacità di business enablement”.

Robert Jesman, Sales Director di Panorama Antennas, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver stipulato questo accordo e di offrire le nostre soluzioni di antenne attraverso questo rispettato canale di distribuzione. Con lo sviluppo del mercato 5G LTE, è importante avere un partner affidabile come TD SYNNEX che ci rappresenti in tutta Europa”.