TD SYNNEX lancia i servizi certificati Cradlepoint 4G LTE e 5G

TD SYNNEX, distributore e aggregatore di soluzioni leader a livello mondiale per l’ecosistema IT, offrirà nel suo portfolio i servizi professionali e i servizi gestiti 4G LTE e 5G certificati Cradlepoint. Grazie alle sue vaste competenze nel campo dei servizi, TD SYNNEX è in grado di assistere i partner nella realizzazione di implementazioni scalabili, offrendo supporto e gestione 24/7 per le tecnologie e le soluzioni Cradlepoint.

Attraverso la certificazione Cradlepoint, i partner hanno l’opportunità di ottenere servizi 5G certificati Cradlepoint, ampliando la loro offerta di servizi. Si prevede che entro il 2026 il mercato globale delle infrastrutture wireless private LTE/5G raggiungerà gli 8,3 miliardi di dollari, trainato dalla crescente domanda di soluzioni wireless che garantiscano maggior sicurezza, prestazioni e affidabilità, in particolare nel settore industriale. Le industrie e le aziende devono comprendere le opzioni disponibili per rimanere competitive e collaborare con partner che possano aiutarle a massimizzare i benefici offerti da tali soluzioni.

Stephen Ennis, vice president services di TD SYNNEX, ha commentato: “In un contesto in cui il mercato globale delle infrastrutture wireless private LTE/5G continua a crescere, ci impegniamo a fornire ai nostri partner le conoscenze e il supporto necessari per sfruttare appieno queste innovative soluzioni. Grazie alla certificazione Cradlepoint, riteniamo che i nostri servizi possano aiutare i partner a offrire un’esperienza eccezionale ai propri clienti.”

Patricia Cabrera, senior director distribution EMEA di Cradlepoint, ha dichiarato: “Il 5G sta rivoluzionando il panorama della connettività e la domanda di soluzioni wireless avanzate è in rapida crescita. La certificazione e l’offerta completa di servizi di TD SYNNEX rappresentano una risorsa inestimabile per i partner che intendono cogliere le opportunità di questo mercato in espansione. Siamo entusiasti di collaborare con TD SYNNEX per consentire alle aziende di trarre vantaggio dalla nostra tecnologia all’avanguardia e ottenere risultati trasformativi per i propri clienti.”

TD SYNNEX offre servizi professionali e servizi gestiti completi per consentire implementazioni e prestazioni ottimali delle soluzioni Cradlepoint nei mercati europei. Questi servizi comprendono sia analisi da remoto sia sopralluoghi in loco per garantire la copertura adeguata e i requisiti di implementazione; progettazione pre-vendita per individuare il miglior utilizzo della tecnologia e fornire una valutazione accurata dei costi; infine, vengono gestite le fasi di configurazione e la logistica per garantire la prontezza operativa. Gli specialisti di TD SYNNEX eseguono proof of concept per convalidare l’efficacia delle soluzioni e stabilire modelli di implementazione scalabili. Le implementazioni onsite effettuate da TD SYNNEX garantiscono installazioni efficienti dal punto di vista dei costi e di alta qualità.

TD SYNNEX offre anche una gestione completa dei progetti, per facilitare il processo di implementazione più efficace. Il supporto Early Life è disponibile per assistere i team IT interni durante le prime fasi di implementazione. Inoltre, TD SYNNEX offre servizi di assistenza 24/7, garantendo un rapido supporto tecnico con servizi gestiti completi per assicurare prestazioni e disponibilità continue delle soluzioni Cradlepoint.