Trend Vision One raddoppia i ricavi dei partner

Il panorama informatico è sempre più sfidante. Per garantirsi una resilienza informatica, le aziende devono poter fare affidamento a soluzioni di cybersecurity avanzate. Questo è ciò che garantisce Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, con la sua piattaforma Trend Vision One for Managed Service Providers, una soluzione che sta attraversando una fase di rapida crescita e che sta registrando un forte aumento della domanda da parte dei clienti. La piattaforma Trend Vision One rivoluziona il rilevamento delle minacce e le capacità di mitigazione, permettendo agli MSP di offrire ai clienti un approccio alla sicurezza più proattivo che consente di espandere i servizi, beneficiare di una maggiore efficienza operativa e capitalizzare le opportunità di mercato.

Il potenziale della piattaforma Trend Vision One

Quasi il 100% delle aziende che hanno avuto l’opportunità di provare in anteprima Trend Vision One for Managed Service Providers ha scelto di prolungare il servizio, confermando il valore delle capacità di risk management leader di mercato di Trend Micro. Questo successo ha permesso di raggiungere un numero record di clienti, con oltre 50 MSP strategici che hanno iniziato a offrire la soluzione già nelle prime due settimane dal lancio.

Le capacità di Trend forniscono ai team di cybersecurity la possibilità di un assessment del rischio completo, preciso e continuo nell’intero ambiente enterprise. Trend si conferma ancora una volta come partner di sicurezza affidabile, capace di supportare team di ogni dimensione nel superare i limiti degli approcci a silos e delle valutazioni statiche. La piattaforma Trend Vision One permette di identificare, valutare e prioritizzare i rischi in tempo reale, offrendo gli strumenti necessari per gestirli in modo efficace e proattivo.

Gli MSP che adottano Trend Vision One possono offrire ai clienti capacità di risk management all’interno di una piattaforma multi-tenant, sfruttando ampie capacità di sicurezza per endpoint, email, network, identità e cloud in combinazione con potenti moduli integrati come XDR e Attack Surface Risk Management (ASRM).

Dichiarazioni

Frank Dickson, Group Vice President, Security & Trust at IDC, afferma: “Trend Vision One for Managed Service Providers offre una suite completa di funzionalità di livello enterprise all’interno di una piattaforma perfettamente integrata. Fornisce agli MSP gli strumenti necessari per offrire una gestione continua e precisa del rischio informatico a organizzazioni di qualsiasi dimensione”.

Salvatore Marcis, Head of Channel and Territory Sales di Trend Micro Italia, dichiara: “Con Trend Vision One for Managed Service Providers, mettiamo a disposizione degli MSP tutta la potenza e il valore della nostra tecnologia avanzata. Con l’espansione continua della piattaforma, il nostro obiettivo è offrire a partner e clienti strumenti sempre più efficaci per gestire i rischi in un panorama cyber in costante evoluzione. L’adozione crescente da parte di piccole imprese e grandi organizzazioni dimostra la forza del nostro approccio integrato e delle nostre capacità uniche. Siamo pronti a continuare a supportare il mercato, migliorando la resilienza cyber e garantendo ai clienti la sicurezza necessaria per affrontare le sfide del futuro”.