V-Valley rivoluziona il modello organizzativo

Da commissionaria di vendita a società operativa in grado di intrattenere rapporti contrattuali con i suoi partner: questo è l’importante cambiamento al modello organizzativo di V-Valley, realtà del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione delle Advanced Solutions.

Costituita nel 2011 come una divisione di Esprinet con l’obiettivo di accelerare il processo di digitalizzazione delle imprese e della Pubblica Amministrazione, negli anni ha saputo posizionarsi come player di riferimento nella distribuzione di soluzioni ad alto valore aggiunto nel Sud Europa, grazie a un portafoglio di clienti e vendor sempre più ampio, acquisizioni di società strategiche, l’ingresso in nuove geografie e la capacità di creare progetti innovativi e all’avanguardia.

Questo passaggio è perfettamente in linea con la strategia del Gruppo che prevede un modello di business basato su diverse company complementari – Esprinet, V-Valley e Zeliatch – volte a soddisfare le esigenze specifiche di mercati differenti.

Con il nuovo modello organizzativo, V-Valley aiuta i partner ad affrontare le sfide del mercato, offrendo una maggiore focalizzazione e specializzazione, più flessibilità e gli strumenti necessari per sfruttare appieno le opportunità di business offerte dai nuovi trend tecnologici.

V-Valley si avvale di un team formato di professionisti dislocati sulle sedi di Vimercate e Ravenna – vero e proprio polo della cybersecurity – il Competence Center, la presenza capillare sul territorio attraverso una rete di vendita dedicata, V-Truck – il demo center viaggiante, un nuovo sito e-commerce B2B personalizzato e il Cloud Marketplace, la piattaforma proprietaria che conta più di 100K sottoscrizioni e permette di comporre architetture cloud personalizzate. Continuerà inoltre ad avvalersi degli asset strategici del Gruppo, quali la Market Unit Public Sector e l’offerta finanziaria di Esprifinance.

“Abbiamo dato vita al progetto V-Valley intercettando uno dei trend più dirompenti della rivoluzione ICT, quello della digitalizzazione delle imprese e della Pubblica Amministrazione. In questi anni abbiamo supportato i nostri partner con le migliori soluzioni per il Data Center, la Cybersecurity, il Cloud e la Unified Communication e con il know how dei nostri specialisti. Oggi inauguriamo un nuovo capitolo della nostra storia, una fase entusiasmante di accelerazione e crescita, spinta dalle opportunità generate dalle tecnologie di ultima generazione come l’Intelligenza Artificiale, sempre a disposizione dei partner per valorizzare il loro business”, ha commentato Luca Casini, Country Manager di V-Valley in Italia.