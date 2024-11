Acty si aggiorna: rilasciata la versione 7.3

La gestione delle comunicazioni nell’ambito del supporto clienti si rinnova con l’ultima release di Acty, la piattaforma di soluzioni di assistenza remota e supporto tecnico in realtà aumentata. Icona Technology, realtà specializzata nello sviluppo e nella vendita di soluzioni software dedicate all’assistenza remota e al supporto ai clienti, annuncia il lancio della release 7.3.

Questo aggiornamento strategico di Acty è stato progettato per offrire strumenti altamente innovativi destinati a migliorare la qualità del servizio e l’efficienza operativa in contesti globali sempre più complessi, sottolineando l’impegno continuo di Icona verso l’innovazione e il miglioramento delle esperienze cliente.

Comunica senza confini con Acty: traduzione vocale simultanea in 120 lingue

La funzione di traduzione simultanea vocale in tempo reale rappresenta un punto di svolta nel modo in cui le aziende possono interagire con clienti di diverse nazionalità. Abolendo le tradizionali barriere linguistiche, questa tecnologia consente di dialogare in oltre 120 lingue, facilitando un servizio clienti senza precedenti e incrementando la competitività internazionale delle imprese.

La traduzione in tempo reale è integrata direttamente nell’interfaccia di Acty, permettendo ai tecnici di concentrarsi sulla risoluzione dei problemi senza dover cambiare piattaforma o utilizzare uno strumento esterno. Questa funzionalità è stata ottimizzata per dispositivi Android e per i principali browser, inclusi Chrome, Edge e Safari, assicurando un accesso versatile e inclusivo.

Sophia: l’assistente AI che rivoluziona la gestione tecnica

L’integrazione di Sophia in Acty, l’assistente virtuale AI, nella documentazione tecnica fornisce alle aziende un potente strumento per la gestione delle richieste di supporto.

Sophia risponde in linguaggio naturale sfruttando i documenti aziendali caricati, offrendo risposte precise e collegamenti diretti ai contenuti tecnici rilevanti, il tutto senza necessità di configurazioni complesse ipertestuali che conducono direttamente alle sezioni rilevanti dei manuali tecnici.

L’implementazione di Sophia è estremamente semplice e non richiede alcuna ottimizzazione dei documenti, è sufficiente caricare la documentazione in formato PDF, l’assistente virtuale li indicizzerà e tradurrà automaticamente. Inoltre, garantisce assistenza continua, anche quando il supporto umano non è disponibile, migliorando la qualità del supporto offerto e contribuendo anche a ridurre il carico delle richieste di assistenza e i relativi costi operativi.

Switch Esperto-Operatore: interattività e controllo nelle sessioni di supporto

La funzionalità di Switch Esperto-Operatore di Acty introduce un nuovo livello di interattività nelle sessioni di supporto, permettendo di alternare facilmente tra le visualizzazioni della fotocamera del cliente e quella dell’esperto. Questo consente agli esperti di eseguire dimostrazioni visive dettagliate, migliorando l’efficacia del supporto e assicurando che i clienti ricevano una guida chiara e diretta per risolvere problemi complessi.

Acty offre una gestione avanzata delle comunicazioni per maggiore chiarezza ed efficienza nelle risposte

Con l’aggiornamento della gestione delle chat attraverso la funzione di risposta a messaggi specifici, Acty garantisce una comunicazione più chiara e organizzata. Citare direttamente i messaggi a cui si risponde aiuta a mantenere il contesto delle conversazioni, riducendo il rischio di fraintendimenti e migliorando l’esperienza del cliente. Questo approccio strutturato alla comunicazione è particolarmente vantaggioso in scenari in cui le conversazioni possono diventare intricate e ricche di dettagli tecnici.

Dichiarazioni

“Acty 7.3 rappresenta una svolta nella gestione dell’assistenza e del supporto clienti su scala globale”, dichiara Giorgio Nepa, CEO di Icona. “La nostra piattaforma abbatte le barriere linguistiche e offre strumenti innovativi che semplificano il lavoro quotidiano dei professionisti, migliorando al contempo la qualità del supporto. Con funzionalità all’avanguardia come la traduzione vocale in tempo reale e l’assistente virtuale Sophia, aiutiamo le aziende a ottimizzare le risorse, risolvere i problemi con maggiore efficienza e garantire ai clienti un’esperienza superiore. Questo permette alle imprese di restare competitive in un panorama internazionale in costante evoluzione”.