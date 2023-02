Con 2N AppeAR i prodotti non si immaginano, si visualizzano

Si chiama 2N AppeAR l’app di realtà aumentata lanciata da 2N che permette agli architetti, agli ingegneri, agli integrator e agli installatori di vedere come starebbero i prodotti se incorporati nei loro progetti.

Per ciascun prodotto 2N, 2N AppeAR offre i modelli 3D dettagliati, informazioni tecniche, video e la possibilità di vederli smontati. Consente inoltre di “installare virtualmente” i prodotti, in modo tale che gli architetti e gli installatori possano verificare che i prodotti 2N scelti siano adatti ai loro progetti. Basta puntare il telefono sulla superficie dove verrà installato il prodotto e comparirà sullo schermo un’immagine in realtà aumentata dello stesso, come se fosse realmente nella stanza. Attraverso l’app, è possibile valutare i prodotti in base alle loro dimensioni, forme e collocazione, così come sperimentare diverse colorazioni.

L’app è la risposta a un’indagine condotta da 2N, con il supporto di architetti e installatori. La ricerca ha evidenziato il valore crescente che i clienti attribuiscono alla cura di ogni dettaglio dell’edificio e, in particolare, all’importanza del design. Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, l’indagine riflette le conclusioni a cui sono giunti anche altri esperti del settore, tra cui Knight Frank. Quest’ultimo ha spiegato come la gara a creare spazi di qualità sia una tra le principali tendenze in materia di ambienti di lavoro per il 2022, sottolineando come il design di alto livello svolga un ruolo importante nella creazione di un ambiente d’ufficio, per cui i dipendenti giustificano il tragitto casa-lavoro.

2N AppeAR fa seguito ad altri due strumenti 2N particolarmente apprezzati dagli architetti: 2N Virtual Experience, uno strumento di animazione 3D che facilita il processo di pianificazione e aiuta a garantire che ad ogni progetto venga assegnata la soluzione di controllo accessi più adeguata, e 2N Project Designer, una guida step by step che aiuta i partner a progettare le installazioni in contesti commerciali e residenziali.

Come dichiarato da Claudio Bellino, Country Manager Italia di 2N: «Il controllo accessi rappresenta solo lo 0.1% dei costi di costruzione totali, ma sta aumentando la consapevolezza della sua importanza, sia in termini estetici che di sicurezza. I nostri clienti pretendono un design di qualità perché i prodotti belli rafforzano il valore dei loro progetti. Comprensibilmente, vogliono poter vedere che aspetto avrà il prodotto e con 2N AppeAR non dovranno più immaginare i nostri prodotti: potranno visualizzarli».