DTG SureColor: Epson a Fespa col nuovo modello

A Fespa (Monaco di Baviera, 23 – 26 maggio) sarà presentata la nuova stampante Epson DTG SureColor F2200, che testimonia il consolidamento della posizione dell’azienda nel mercato DTG (Direct-To-Garment). Nello stand A2-B50 Epson organizza inoltre una serie di dimostrazioni sull’utilizzo della propria tecnologia di stampa per realizzare prodotti di alta qualità in grado di generare significativi flussi di entrate.

Ideale per start up o aziende con produzioni di medie tirature che richiedono elevati livelli di versatilità e di precisione, con tempi di consegna rapidi, SC-F2200 è progettata per stampare motivi complessi su numerosi capi di abbigliamento.

Grazie alla tecnologia della testina di stampa PrecisionCore MicroTFP, questo modello consente di ridurre i tempi di stampa e di elaborazione dei dati, assicurando fino al 25%(1) di produttività in più rispetto al precedente SC-F2100 e mantenendo una qualità di stampa estremamente elevata.

Più dettagli su Epson DTG SureColor F2200

Con il suo design compatto e la superficie piana nella parte superiore, può essere facilmente installata anche in spazi ridotti. Il software Epson GarmentCreator2 fornito insieme alla stampante ne aumenta la versatilità, grazie alla possibilità di stampare in modalità DTG o DTF (Direct-to-Film), migliorando anche la qualità dei tratti sottili e dei testi di piccole dimensioni. Non solo: assicura una maggiore velocità di elaborazione dei dati e, grazie alla risoluzione di 600 dpi, permette di ottenere una resa dei colori straordinaria.

Con la sua ampia gamma di funzionalità, pensate per facilitare l’utilizzo, la nuova Epson DTG SureColor SC-F2200 consente alle aziende di mantenere elevati livelli di produzione e di qualità senza che sia necessario l’intervento di operatori specializzati: ad esempio, il coperchio trasparente e la luce interna permettono di controllare facilmente lo stato della stampante, mentre l’intuitivo touch-screen da 4,3 pollici ne semplifica e velocizza l’uso.

Grazie alla regolazione automatica dell’altezza del carrello, infine, SC-F2200 non necessita di regolazoni manuali del platen, che può essere rimosso e installato in tutta facilità dall’utente, semplificando e velocizzando la regolazione per la stampa di capi con spessori diversi.

“Sebbene il mercato DTG abbia riscontrato alcune criticità causate dalla tecnologia DTF – afferma Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – questa nuova stampante offre alle start up e alle aziende con produzioni di medie tirature una soluzione altamente conveniente, versatile e facilmente adattabile alle esigenze future, in grado di produrre stampe di elevata qualità.”

Con costi complessivi di gestione molto bassi, Epson DTG SureColor SC-F2200 utilizza le nuove sacche di inchiostro UltraChrome DG2 da 800 ml (sulla F2100 sono da 600 ml): l’aumento della capienza comporta una minore frequenza di sostituzione e, rispetto alle macchine dotate di cartucce, riduce significativamente lo spazio occupato e il peso dei rifiuti prodotti. Gli inchiostri Epson DG2, inoltre, riducono notevolmente le possibili sbavature dell’inchiostro nero sui colori più chiari, aspetto importante per la stampa di t-shirt chiare, e assicurano l’uniformità dei colori con gli inchiostri DG. Semplice e veloce da configurare e da utilizzare, SC-F2200 è fornita come parte di un pacchetto completo che include materiali di consumo, garanzia, assistenza e supporto.

Nuova vita alla tecnologia

A Fespa sono numerosi gli “articoli personalizzabili” presentati nello stand Epson, tra cui t-shirt, fotografie, canvas, tazze, notebook, custodie per smartphone, calamite, sottobicchieri e borracce.

In altri spazi – sempre all’interno dello stand – sono invece presenti moto d’acqua, sci, tavole da surf, sedie a sdraio e asciugamani dai colori brillanti, nonché meravigliosi abiti e capi di alta moda con motivi originali stampati su tessuti diversi, disegnati da alcuni dei più importanti stilisti al mondo. L’ampia gamma di articoli in esposizione dimostra la straordinaria versatilità della stampa digitale Epson, basata sulle più innovative tecnologie di sublimazione, Direct-to-Garment (con inchiostri UV, eco-solvent e in resina) e Direct-to-Fabric.

“Durante Fespa – conclude Sangalli -, oltre a presentare la DTG SureColor F2200, dimostreremo come la tecnologia Epson per la stampa digitale è in grado di produrre articoli personalizzati e di qualità, migliorando le nostre vite. Molte aziende di piccole e medie dimensioni utilizzano infatti la nostra tecnologia per realizzare e commercializzare prodotti esclusivi e personalizzati. Nello stand mostriamo alcuni esempi e spieghiamo anche come utilizzare la stampa digitale on demand direttamente su tessuti con materiali riciclati e con inchiostri ancora più ecologici per produrre articoli maggiormente sostenibili, consumando molta meno acqua rispetto ai metodi analogici.”

(1) Solo tessuti chiari. 15% per capi più scuri, rispetto a SC-F2100.