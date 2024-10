È P5 X l’ultima arrivata nella famiglia Durst P5

Arriva, nel campo del Large Format Printing, una nuova stampante che si distingue per precisione, qualità e facilità d’uso.

Il Gruppo Durst, realtà mondiale affermata nel settore delle tecnologie di stampa e produzione digitale, annuncia con orgoglio il lancio di P5 X, la nuova arrivata nella famiglia P5.

Progettata per applicazioni di alta gamma, in ambito di visual communication, decorazioni di grande formato e packaging, P5 X soddisfa i più elevati standard, rimanendo allo stesso tempo accessibile anche per i nuovi clienti che attendevano la giusta tecnologia per entrare a competere nella “Champions League” del digital printing. Installata in field test presso l’azienda Archimede di Padova, specializzata nella realizzazione di soluzioni di visual communication & display per clienti di alta fascia e marchi del lusso, P5 X ha dimostrato la sua versatilità e qualità.

La piattaforma P5 unisce sistemi di alta gamma, soluzioni ibride e una linea completa di software, servizi e inchiostri. Con P5 X, Durst lancia una vera flatbed dotata di opzioni per la stampa su bobina, che mette a fattor comune tutti i plus della piattaforma P5.

Caratteristiche della nuova P5 X

P5 X si distingue per alta precisione, qualità, versatilità, facilità d’uso e funzionalità avanzate:

Precisione e accuratezza – I motori lineari magnetici sugli assi X e Y garantiscono movimenti precisi e affidabili su tutta l’area di lavoro. Questo sistema all’avanguardia consente un posizionamento dei materiali rapido e intuitivo, senza compromettere l’accuratezza, anche alle massime velocità.

I motori lineari magnetici sugli assi X e Y garantiscono movimenti precisi e affidabili su tutta l’area di lavoro. Questo sistema all’avanguardia consente un posizionamento dei materiali rapido e intuitivo, senza compromettere l’accuratezza, anche alle massime velocità. Potente piano aspirato – P5 X è equipaggiata con un piano di stampa vacuum dotato di 12 zone selezionabili. Le quattro aree più ampie possono essere facilmente regolate tramite comandi dedicati, consentendo un’ottimizzazione della potenza di aspirazione in base alla larghezza del materiale di stampa. Inoltre, la funzione di aspirazione può essere invertita, permettendo una rapida ed efficiente rimozione dei materiali.

P5 X è equipaggiata con un piano di stampa vacuum dotato di 12 zone selezionabili. Le quattro aree più ampie possono essere facilmente regolate tramite comandi dedicati, consentendo un’ottimizzazione della potenza di aspirazione in base alla larghezza del materiale di stampa. Inoltre, la funzione di aspirazione può essere invertita, permettendo una rapida ed efficiente rimozione dei materiali. Configurazione versatile dei colori – P5 X offre 10 canali colore che possono essere configurati per soddisfare esigenze specifiche. I canali includono inchiostri della serie P5, combinando CMYK, Bianco, Fluo, Arancione, Viola, Light-Ciano, Light-Magenta, Light-Black, Vernice e Primer. Questa configurazione offre un’ottima personalizzazione per una vasta gamma di progetti, applicazioni e supporti di stampa.

P5 X offre 10 canali colore che possono essere configurati per soddisfare esigenze specifiche. I canali includono inchiostri della serie P5, combinando CMYK, Bianco, Fluo, Arancione, Viola, Light-Ciano, Light-Magenta, Light-Black, Vernice e Primer. Questa configurazione offre un’ottima personalizzazione per una vasta gamma di progetti, applicazioni e supporti di stampa. Utilizzo di stampa ottimizzata Modalità di stampa Twin : consente il carico e lo scarico del materiale senza interruzioni durante la fase di stampa, aumentando l’efficienza e riducendo i tempi di attesa. Stampa Reverse : permette di stampare in modalità Under e Over utilizzando un solo canale colore (bianco) Multitrack : supporta la stampa simultanea su un massimo di 12 posizioni (6 per lato) con immagini o formati diversi e code di stampa indipendenti.

Barra di controllo a LED – La barra a LED multifunzionale fornisce agli operatori informazioni chiave sul sistema di stampa in modo immediato. Permette di conoscere in tempo reale se il sistema è pronto per la stampa, il tempo di stampa rimanente, lo stato degli inchiostri e altro ancora, consentendo un monitoraggio efficiente e reazioni rapide a qualsiasi situazione.

P5 X è progettata per garantire la massima comodità all’operatore. Il suo design ergonomico facilita il carico e lo scarico dei pannelli in maniera rapida e confortevole. I sistemi di sicurezza comprendono una barriera luminosa disposta sul carrello di stampa, garantendo così la massima sicurezza in caso di accesso nell’area di stampa. Inoltre, P5 X è equipaggiata con indicatori LED intuitivi che mostrano il corretto posizionamento delle lastre e indicano quali zone di aspirazione devono essere attivate. I perni magnetici, facili da montare, semplificano ulteriormente l’intero processo di configurazione.

Dichiarazioni

Christoph Gamper, CEO e co-proprietario di Durst Group, ha dichiarato: “P5 X incarna il nostro impegno verso una crescita costante nel Large Format Printing. Continuiamo a superare i limiti con nuove tecnologie, espandendo le nostre capacità per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in continua evoluzione. P5 X, orgogliosamente ‘Made in Durst’, è il simbolo della nostra dedizione all’innovazione, alla qualità e all’affidabilità, rappresentando al meglio i valori fondamentali di Durst“.

Andrea Riccardi, Head Of Product Management di Durst Group, ha sottolineato: “P5 X rappresenta il perfetto equilibrio tra funzionalità avanzate e accessibilità, aprendo nuove opportunità per chi punta all’eccellenza nella stampa digitale“.