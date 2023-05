Epson festeggia 40 anni nella robotica

In occasione di Automatica – dal 27 al 30 giugno, presso la Fiera di Monaco -, Epson festeggia 40 anni di attività innovative nella robotica. Presso il padiglione B5 – stand 311, il principale produttore mondiale di robot SCARA presenta la serie GX-B SCARA. Quest’ultima si aggiunge alla pluripremiata linea GX SCARA e si posiziona all’avanguardia nel settore per ampiezza di gamma, funzionalità e prestazioni, con densità di potenza e carichi utili straordinari. Non solo: ai robot SCARA della serie GX8 è stato recentemente conferito il premio Red Dot Award 2023: Product Design.

Nello stand inoltre saranno presenti i partner Hupico France, Compar Switzerland, Economa e GM Automatyka. Per tutte l’obiettivo è offrire la dimostrazione di alcune attività, tra cui il bin picking in 3D, le applicazioni per l’etichettatura e l’assemblaggio di batterie.

Epson festeggia la leadership nel mercato dei robot SCARA

La storia di Epson in questo settore inizia negli anni ’60 quando comincia a impiegare la robotica per realizzare produzioni di alta precisione. Nel 1983 avvia la vendita dei robot ed oggi sono installati negli stabilimenti di tutto il mondo. Dal 2010 inoltre l’azienda giapponese diventa leader di mercato per i robot SCARA, con una quota di mercato del 31%.

Volker Spanier, Head of Manufacturing Solutions di Epson per l’area EMEAR, ha dichiarato: “Siamo fieri di festeggiare quest’anno ad Automatica i 40 anni di tradizione e successo nel settore delle soluzioni di automazione, con un ricco campionario esposto nello stand, a dimostrazione di quanto la nostra gamma sia personalizzabile ed economicamente vantaggiosa. Epson festeggia e, per l’occasione, abbiamo deciso di annunciare la serie GX-B, che risponde direttamente alle sfide che i clienti si trovano ad affrontare. Questa linea coniuga velocità elevata, precisione e sicurezza con la versatilità di poter eseguire numerose applicazioni. I clienti possono trarre vantaggio dall’interazione tra robot ed essere umani senza compromettere l’efficienza o lo spazio.”

La serie Epson GX-B, un aggiornamento dell’attuale serie GX-A

Per consolidare ulteriormente la posizione di leadership nel mercato dei robot SCARA, Epson presenta la linea GX-B: un aggiornamento dell’attuale serie GX-A con nuove funzionalità di sicurezza. Si tratta di una gamma che, grazie all’aumento della flessibilità e delle prestazioni, offre notevoli vantaggi ai clienti. Come? Non solo facilitando l’intervento umano quando necessario, ma anche riducendo i costi legati al tempo ciclo, ai tempi di inattività e all’imprevedibilità della produzione.

Questo aggiornamento permette di attivare impostazioni di sicurezza convenzionali con funzioni di velocità limitata sicura (Safe Limited Speed o SLS) e di posizione limitata sicura (Safety Limited Position o SLP). Il tutto grazie alle nuove licenze per i prodotti software e la sicurezza, che consentono casi d’uso coesistenti e sincronizzati. La funzione SLS riduce in modo significativo i tempi di inattività e velocizza l’allestimento, mentre la funzione SLP consente di ridurre la distanza di sicurezza tra le macchine, risparmiando spazio grazie ad applicazioni senza barriere.

Epson SCARA serie GX8 è da Red Dot Award 2023: Product Design.

Epson festeggia anche altro. Al robot SCARA della serie GX8 è, infatti, stato conferito il premio Red Dot Award: Product Design per il design efficiente che massimizza produttività, velocità e precisione in spazi ristretti. Poiché molte attività di assemblaggio possono essere eseguite con un solo orientamento del braccio, la serie GX8 è stata progettata con un braccio che si curva sia a sinistra sia a destra e viene attivato dalla tecnologia Epson GYROPLUS. Questa tecnologia utilizza sensori giroscopici per rilevare le vibrazioni all’estremità di un braccio robotico e trasmettere in tempo reale un feedback a un controller per ridurle. I sensori giroscopici, sviluppati da Epson, combinano due delle sue tecnologie principali: i materiali a base di cristalli e i sistemi micro-elettromeccanici (MEMS).

I robot SCARA della serie GX8 contribuiscono ad aumentare la produttività e a ridurre l’attività manuale inutile e faticosa. In questo contesto l’automazione diventa sempre più indispensabile per far fronte alla scarsità di manodopera.