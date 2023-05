Epson Palestra Creativa si chiude con successo

Si è conclusa con successo “Epson Palestra Creativa – Tecnologia e creatività per la comunicazione sul punto vendita“, l’iniziativa partita lo scorso ottobre e messa a punto dall’Istituto Rizzoli di Milano in collaborazione con Epson.

Rivolta agli studenti delle classi terze per lo sviluppo di un progetto di comunicazione nel settore retail, ha alternato lezioni teoriche e attività pratiche, risultando una sfida avvincente per i ragazzi e un’opportunità per l’azienda giapponese, che ha offerto un valido contributo alla formazione delle nuove menti creative dell’Istituto.

Epson promuove la conoscenza

“Epson Palestra Creativa” è in linea con il progetto educativo “New Horizons” che, parte delle iniziative di CSR sviluppate da Epson Europa, è in essere dal 2019 e coinvolge migliaia di studenti europei di tutte le età, mettendo a loro disposizione tecnologie digitali per favorire metodi di insegnamento innovativi e promuovere la conoscenza e i programmi inerenti i temi della sostenibilità e dell’innovazione.

“Il supporto di Epson – ha commentato Paola Mondinari, dirigente dell’Istituto Rizzoli – è stato fondamentale: da tempo impegnata in ambito education, l’azienda e i suoi rappresentanti si sono posti come guida capace di dare ai ragazzi consigli utili, permettendo di sperimentare un’esperienza analoga a quelle che si troveranno ad affrontare una volta entrati nel mondo lavorativo.”

“In questa iniziativa – ha affermato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – ci siamo concentrati sulle problematiche relative alla cartellonistica di largo formato. Se integrata ad altre forme di comunicazione digitale, quest’ultima porta a un risultato ancora più efficace per il punto vendita. Priorità di questi incontri è stata offrire ai ragazzi le conoscenze tecniche per poter unire la fase creativa con quella di produzione, oltre alla possibilità di far loro effettuare prove pratiche reali con le nostre stampanti SureColor.”

Epson Palestra Creativa per la comunicazione visiva

Nei due incontri con gli studenti presso l’Istituto, Alex Tomaiuoli, Sales Support Specialist di Epson Italia, ha illustrato come realizzare il file per la stampa digitale di largo formato partendo dai più comuni applicativi di grafica e preparandoli alle funzioni tipiche di un software RIP. L’utilizzo della stampante SC-T3700 per la produzione dei lavori sviluppati dal team è stato il passo finale del percorso. “I ragazzi – ha proseguito Renato Sangalli – hanno avuto modo di riflettere sull’importanza della comunicazione visiva stampata e apprendere diverse nozioni che spaziano dalla gestione del colore al flusso di lavoro, fino al supporto specifico per la stampa per ottenere un prodotto finale allineato alla proposta creativa.”

L’obiettivo di stimolare interesse per la realizzazione di supporti grafici destinati alla comunicazione sul punto vendita è stato raggiunto: l’iniziativa Epson Palestra Creativa è stata molto apprezzata dai partecipanti sia per le nozioni interessanti, sia per l’ambiente, disteso e al tempo stesso coinvolgente.