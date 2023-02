Epson SureColor SC-PX500: la famiglia si allarga

Epson presenta quattro nuovi modelli della gamma di stampanti di largo formato SureColor serie P: tre unità da 24 pollici (SureColor SC-P6500E a rotolo singolo, SC-P6500D a doppio rotolo con PostScript e SC-P6500DE a doppio rotolo) indirizzate a laboratori fotografici, copisterie, e una unità da 44 pollici (SureColor SC-P8500DL ) con sacche di inchiostro integrate da 1,6 litri per la stampa di foto e poster di grande formato in elevate tirature. Tutte e quattro si aggiungono al modello già esistente SureColor SC-P8500D da 44 pollici formando la serie Epson SureColor SC-Px500, che ora offre una soluzione di stampa completa per copisterie, studi fotografici professionali, laboratori di stampa e produzione poster.

Caratterizzati da una elevata qualità delle immagini, bassi costi di gestione, ingombro ridotto e facilità d’uso, i tre nuovi modelli da 24 pollici consentono di stampare su un’ampia gamma di supporti, inclusi i cartoncini, mentre il modello da 44 pollici è dotato di funzioni intelligenti e di sacche di inchiostro perfettamente integrate nel design della stampante, che presenta un’estetica razionale e gradevole.

Testina di stampa PrecisionCore e nuovo set di inchiostri a 6 colori

Tutte le stampanti di questa serie sono inoltre dotate dell’innovativa tecnologia Epson Micro TFP PrecisionCore e di una testina di stampa con protezione contro la polvere e il particolato, che permette di ridurre i costi di manutenzione. Comune a tutte è anche il set di inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome Pro6 a 6 colori, che ora include un grigio aggiuntivo per ampliare ulteriormente la gamma cromatica; questa soluzione riduce i costi di gestione rispetto ad altri modelli a 8 colori pur assicurando risultati cromatici molto elevati.

Estremamente compatte e facili da utilizzare, i modelli della serie Epson SureColor SC-Px500 offrono un’alta qualità di stampa, avanzate funzionalità IT ed elevati livelli di sicurezza e di gestione dei dispositivi (tra cui la protezione NFC e l’accesso crittografato con PIN o controllato da password) richiesti dai segmenti di mercato a cui si rivolgono.

Con velocità di stampa fino a 18m2/ora senza perdita della qualità delle immagini e comandi accessibili dal frontale per semplificare l’esperienza utente, la serie SureColor SC-Px500 è pensata per aumentare la produttività.

Non solo: grazie al pratico pannello touch personalizzabile da 4,3 pollici, consentono un utilizzo intuitivo, mentre il rotolo di carta può essere caricato o rimosso con facilità tramite il meccanismo di caricamento automatico.

La produttività è ulteriormente migliorata grazie alla piattaforma Epson Cloud Solution PORT, che consente di verificare da remoto su smartphone e tablet lo stato della stampante mentre il dispositivo è in funzione. Le prestazioni possono essere invece monitorate tramite Production Monitor, che fornisce aggiornamenti in tempo reale per assicurare un’elevata produttività e una rapida risoluzione di eventuali problemi in fase di manutenzione.

“Caratterizzate da un design compatto e moderno – ha dichiarato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – queste stampanti da 24 pollici di alta qualità sono perfette per stampare fotografie e poster. Considerando inoltre i modelli da 44 pollici e la nuova SC-P8500DL, la serie Epson SureColor SC-Px500 è la soluzione ideale per tutti coloro che stampano immagini.”