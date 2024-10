ExpertBook P1: produttività ed efficienza, ovunque!

ASUS ha annunciato i nuovissimi modelli di laptop ExpertBook P1403 e P1503, indirizzati a professionisti che richiedono servizi informatici essenziali e senza compromessi. Disponibile nelle versioni da 14 o 15 pollici Full HD, l’ExpertBook P1 unisce prestazioni efficaci a funzionalità per l’utilizzo quotidiano, il tutto racchiuso in un design pratico e compatto.

La serie ExpertBook P1 ha un peso a partire da soli 1,4 kg ed è caratterizzata da un nuovo design che consente di ottenere un’efficienza straordinaria per aumentare la produttività quotidiana, grazie all’esclusivo strumento ASUS AI ExpertMeet. Questo strumento migliora la produttività delle riunioni superando le barriere linguistiche grazie alla traduzione integrata, distinguendo i relatori, riassumendo le discussioni e molto altro ancora.

I nuovi laptop ExpertBook P1 sono progettati per offrire prestazioni eccellenti, grazie a un processore Intel Core i7 di 13a generazione e a uno spazio di archiviazione fino a 1 TB con supporto RAID dual-SSD per una maggiore affidabilità dei dati e un funzionamento più rapido. Sono inoltre dotati di un sensore di impronte digitali integrato e di un chip TPM 2.0 per proteggere la privacy e i dati aziendali, assicurando che l’ExpertBook P1 sia un compagno di viaggio affidabile e fidato per i moderni flussi di lavoro.

ASUS ExpertBook P1: portatile e resistente per i professionisti in movimento

ASUS ExpertBook P1 è stato progettato per offrire prestazioni elevate, ovunque e in qualsiasi momento. Con una struttura leggera che parte da soli 1,4 kg, questo notebook è stato progettato per chi è sempre in movimento, combinando la portabilità con una durata di livello militare per garantire che sia in grado di resistere ai rigori della vita moderna – in ufficio, a casa o in viaggio.

Sia che si tratti di affrontare compiti intensivi o semplicemente di svolgere velocemente tanti piccoli lavori, l’ExpertBook P1 è all’altezza della sfida grazie a una memoria fino a 64 GB che garantisce un accesso rapido e un funzionamento fluido anche per le applicazioni più impegnative. Per chi ha bisogno di un ampio spazio di archiviazione, è disponibile una capacità fino a 1 TB, potenziata dal supporto RAID dual-SSD per migliorare l’affidabilità dei dati e accelerare ogni operazione, garantendo la velocità e la sicurezza richieste dalle aziende moderne.

La serie ExpertBook P1 beneficia di una resistenza di livello militare MIL-STD-810H, il che significa che è in grado di resistere alle condizioni ambientali estreme. Inoltre, è sottoposto agli ASUS Superior Durability Tests – un rigoroso regime di torture-test progettato per simulare l’uso quotidiano – per garantire che il P1 continui a mantenere la sua promessa di superba affidabilità, anche nei giorni di lavoro e nei viaggi più difficili.

Produttività ed efficienza delle riunioni potenziate

ASUS ExpertBook P1 è dotato della nuovissima ed esclusiva app ASUS AI ExpertMeet, un potente strumento progettato per aumentare la produttività e l’efficienza delle riunioni, avvicinando aziende e partner ed eliminando le sfide delle conference call internazionali.

AI ExpertMeet funge da assistente quotidiano, rimuovendo le barriere linguistiche: la traduzione AI incorporata garantisce infatti una comunicazione perfetta tra partecipanti di regioni e lingue diverse. Questo strumento intelligente è dotato anche di funzionalità di identificazione dei relatori per distinguerli chiaramente, oltre a catturare ciò che dicono e raccogliere i punti chiave della discussione in un riassunto conciso. Inoltre, la funzione AI Meeting Minutes aiuta a estrarre i dettagli più importanti dalle riunioni, consentendo agli utenti di concentrarsi interamente sulla conversazione senza dover prendere appunti manualmente durante o dopo le chiamate. Questa tecnologia all’avanguardia ottimizza le riunioni, rendendo più facile che mai mantenere la produttività e l’efficienza, indipendentemente dai confini geografici o linguistici.

AI ExpertMeet consente inoltre agli utenti di migliorare la propria presenza nelle videoconferenze visualizzando un biglietto da visita come filigrana, in modo che il nome, la posizione, l’azienda e le informazioni di contatto siano visibili a tutti. Inoltre, la funzione di filigrana dello schermo garantisce la sicurezza dei dati e delle informazioni dal momento in cui lo schermo dell’ExpertBook P1 viene condiviso, proteggendo le informazioni personali e aziendali riservate.

Al termine di una chiamata, AI ExpertMeet è in grado di applicare trascrizioni speech-to-text con ID univoco del relatore. Questa funzione cattura tutto ciò che viene detto, estrae i punti chiave da più oratori e identifica chiaramente chi ha presentato ciascun punto chiave. Insieme alla capacità di riassumere automaticamente e con competenza questi punti chiave, trascrivendo le riunioni e generando riassunti concisi, catturando ed evidenziando i dettagli importanti, la potenza di AI ExpertMeet eleva ExpertBook P1 a partner indispensabile per il mondo moderno del lavoro e degli affari.

ASUS ExpertBook P1: un design accurato per massimizzare l’efficienza

ASUS ExpertBook P1 è stato realizzato per offrire un’esperienza d’uso eccezionale, con un design che favorisce una produttività efficiente. Per cominciare, la linea completa di porte e connettori è posizionata strategicamente per garantire uno spazio di lavoro ordinato, consentendo il libero movimento del mouse senza interferenze da parte dei cavi. Il lato destro del dispositivo è quasi completamente sgombro da porte per facilitare l’uso del mouse.

Elevare l’interazione tra l’uomo e la tecnologia a un livello più intuitivo è la missione di ASUS, e ogni elemento del design dell’ExpertBook P1 è stato pensato per velocizzare l’uso quotidiano e offrire esperienze piacevoli. Tra le caratteristiche più interessanti per l’utente c’è una fila di tasti di scelta rapida per le videoconferenze, che consentono di gestire le riunioni online in modo rapido e con la punta delle dita. Questo nuovo notebook vanta anche una comoda tastiera con tasti a grandezza naturale per un’esperienza di input senza pari, massimizzando l’efficienza e la produttività in ogni momento lavorativo.

Sicurezza rinforzata di livello aziendale

La sicurezza integrata di livello aziendale garantisce la riservatezza dei dati e una privacy di alto livello, salvaguardando le informazioni e impedendo l’accesso non autorizzato.

ExpertBook P1 è dotato di una sicurezza del firmware di livello aziendale, conforme alle linee guida NIST sull’integrità del BIOS. La misura di sicurezza root-of-trust rafforzata garantisce che nessun tentativo di intrusione passi inosservato. È presente anche una protezione a livello hardware contro malware e cyberattacchi sofisticati grazie al Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0). Questa struttura di sicurezza avanzata include la protezione dal downgrade per impedire il rollback del BIOS, proteggendo il sistema da potenziali exploit. Il ripristino rapido è possibile anche grazie alla memorizzazione delle impostazioni personalizzate all’interno del BIOS in caso di danneggiamento del firmware. L’ExpertBook P1 è inoltre conforme allo standard Windows Secured-core PC, fornendo una sicurezza on-by-default che offre alle aziende la fiducia necessaria, sapendo che i loro dati sono al sicuro, senza che gli utenti debbano apportare modifiche.

ExpertBook P1 include anche un abbonamento gratuito di un anno a McAfee+ Premium, con McAfee Smart AI, oltre alle funzioni Personal Data Cleanup e Online Account Cleanup.

Disponibilità e prezzi

Aziende e liberi professionisti interessati all’acquisto dei prodotti ASUS Business possono mettersi in contatto con i consulenti ASUS attraverso questo apposito form presente nel sito dell’azienda.

Caratteristiche tecniche