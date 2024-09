Zenbook S 14: il più sottile PC ASUS AI da 14”

ASUS annuncia Zenbook S 14 (UX5406), uno dei più sottili e portatili PC ASUS AI da 14 pollici presenti sul mercato, che unisce prestazioni e raffinatezza. Lo Zenbook S 14 è stato completamente riprogettato all’interno e all’esterno: lo chassis è dotato del nuovo e innovativo ASUS Ceraluminum un materiale ibrido ceramico high-tech disponibile in una gamma di colori ispirati alla natura. Questo materiale all’avanguardia nel settore offre una resistenza eccezionale a graffi e usura.

Zenbook S 14 è alimentato dal più recente processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2) abilitato all’AI, che offre fino a 48 NPU TOPS, e dalla grafica Intel Arc. L’innovativa lavorazione CNC consente l’integrazione di una camera di vapore ultra-sottile nel sistema di raffreddamento ambientale ultra-silenzioso – unico per un dispositivo così sottile – che garantisce prestazioni fino a 28 watt di TDP della CPU con un rumore minimo. Il design funzionale è caratterizzato da un tasto Copilot dedicato e da un touchpad 16:10 ingrandito che supporta le smart gesture.

Il display ASUS Lumina OLED 3K 120Hz e il potente sistema audio a quattro altoparlanti garantiscono un intrattenimento coinvolgente, offrendo una vera esperienza cinematografica. La sicurezza è garantita dal processore di sicurezza Microsoft Pluton e la nuova funzione Windows passkeys memorizza in modo sicuro i dati di autenticazione. Le funzioni di sicurezza biometrica e privacy potenziate dal sistema di telecamere a infrarossi AiSense includono il riconoscimento facciale per il login e il logout automatici, il blocco adattivo e l’oscuramento adattivo.

Un mix di arte e tecnologia

Zenbook S 14, progettato con un’estetica funzionale, incorpora l’innovativo materiale ASUS Ceraluminum, che offre resistenza e un design elegante. Dopo quattro anni di perfezionamento dei colori, della consistenza e della durezza di questo materiale, i risultati ottenuti sono sbalorditivi. Utilizzando una tecnologia CNC all’avanguardia, Zenbook S 14 raggiunge un notevole spessore di soli 1,1 cm, pur ospitando componenti avanzati, tra cui un sistema di raffreddamento avanzato a camera di vapore. È l’unico portatile che combina una tale eleganza e funzionalità, oltre a essere il notebook da 14 pollici più sottile e compatto, sottolineando l’impegno di ASUS nella ricerca di prestazioni e portabilità di alto livello. La lavorazione CNC crea anche l’esclusivo design geometrico della griglia sopra la tastiera e l’area allargata del touchpad. Il portatile è disponibile in due tonalità ispirate alla natura: Zumaia Gray e Scandinavian White.

Il design sostenibile dello Zenbook S 14 si estende anche alla custodia opzionale realizzata in poliestere riciclato certificato GRS. Questa custodia incarna l’impegno per un’innovazione ecologica e ispirata alla natura.

Zenbook si migliora

Zenbook S 14 offre funzionalità AI di nuova generazione in un formato ultrasottile. È dotato del più recente processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2) con design system-on-chip (SoC). Il design del SoC riduce le dimensioni della scheda madre del 27%2 per aumentare l’efficienza di raffreddamento complessiva, e integra la DRAM LPDDR5X a basso consumo in un pacchetto compatto. Questo secondo fattore accorcia la distanza tra la CPU e la memoria, consentendo una maggiore larghezza di banda e una minore latenza, garantendo al contempo una maggiore stabilità e prestazioni più elevate. Con fino a 32 GB di RAM veloce e fino a un SSD PCIe® 4.0 da 1 TB, il processore ha un TDP di 28 watt e una NPU integrata che offre fino a 48 NPU TOPS per le moderne applicazioni di intelligenza artificiale, mentre la batteria da 72Wh garantisce un’autonomia di tutto il giorno. L’esperienza d’uso è fluida e intuitiva, con un tasto dedicato Windows Copilot sulla tastiera ASUS ErgoSense per l’assistenza istantanea di Windows AI e un touchpad ingrandito che corrisponde al formato 16:10 dello schermo. Questo migliora il comfort e la facilità d’uso, consentendo di regolare rapidamente il volume dell’audio, la luminosità dello schermo e altro ancora tramite le smart gesture. L’ultra-compatto Zenbook S 14 è dotato di un set completo di porte I/O, tra cui due Thunderbolt™ 4, una USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI® 2.1 e un jack audio combo. Il WiFi 7 con certificazione ASUS WiFi Master Premium assicura connessioni più veloci e affidabili.

Audio e video coinvolgenti

Il display OLED ASUS Lumina 3K 120Hz è Pantone Validated e certificato DisplayHDR True Black 500. Offre immagini realistiche con colori eccezionali e prestazioni HDR, compreso un gamut DCI-P3 del 100% per garantire colori vividi.

Zenbook S 14 è dotato di un potente sistema audio a quattro altoparlanti certificato Harman Kardon, un’impresa ingegneristica notevole in un dispositivo così sottile. Fornisce un suono Dolby Atmos multidimensionale a gamma completa, offrendo un’esperienza audiovisiva davvero coinvolgente e realistica.

Tranquillo e sicuro

Zenbook S 14 di ASUS dà la priorità alla riduzione del rumore grazie a un sistema di raffreddamento a camera di vapore ultra-sottile con due ventole IceBlade, che consente una modalità di raffreddamento ambientale inferiore a 25 dB, consentendo al contempo prestazioni fino a 28 W TDP, quando necessario. La griglia geometrica sopra la tastiera massimizza il flusso d’aria e riduce al minimo l’ingresso di polvere e sporco. La privacy e la sicurezza degli utenti sono fondamentali e sono supportate dalle passkey di Windows e da Microsoft Pluton, che integra hardware, firmware e software per difendersi dalle minacce in continua evoluzione. Il riconoscimento facciale di Windows Hello garantisce un accesso sicuro senza dover ricordare le password. La telecamera IR ASUS AiSense consente di attivare l’Adaptive Lock, che monitora la presenza dell’utente e blocca il portatile quando l’utente si allontana, mentre l’Adaptive Dimming migliora la privacy oscurando lo schermo quando l’utente distoglie lo sguardo.