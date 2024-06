Giocare online in sicurezza: come riconoscere un sito affidabile

La sicurezza in internet è diventata un must da perseguire a seguito delle numerose segnalazioni fatte dagli utenti relativamente a tentativi di truffa e di attacchi hacker. Questo vale per le grandi piattaforme di online banking, per quelle governative o per quelle di e-commerce e social network. Ma le insidie non mancano nemmeno in altri settori della navigazione in rete. Tra questi l’iGaming. Bisogna essere consapevoli, infatti, che non tutti i siti di gioco digitale possono essere considerati affidabili in termini di sicurezza per gli utenti. Di seguito verrà fornito un vademecum utile a destreggiarsi in questo mondo e a capire come riconoscere un portale affidabile dove effettuare le proprie giocate senza correre alcun rischio.

Visitare siti di comparazione

Quando si è alla ricerca di un sito di gioco online affidabile può essere molto utile servirsi di un comparatore che confronti le varie offerte dei diversi casinò online, mettendo in risalto quelli che propongono le offerte più vantaggiose. I siti di comparazione, come Gazzetta.it o altri, risultano più che utili alla causa: essi, infatti, si occupano di raccogliere diverse informazioni sui diversi operatori nostrani, mettendo a disposizione dell’utente una lista di siti di casino italiani, alcune recensioni e guide con spiegazioni dettagliate che servono a scegliere il portale di gioco più adatto alle proprie esigenze e aspettative.

Leggere le recensioni degli utenti

Altra prassi, sempre utile al momento di individuare un portale di gioco online sicuro, consiste nel leggere con attenzione le recensioni che sono state lasciate dagli altri utenti sui vari forum e siti di settore, nella stessa identica maniera in cui ci si orienta per scegliere un ristorante o una struttura alberghiera in cui soggiornare. Attraverso le opinioni di chi ha già sperimentato un dato servizio, infatti, si possono ricavare informazioni decisamente utili per fare in modo che la propria esperienza di gioco sia esente da brutte sorprese. In caso di esperienze negative, con grande probabilità, gli utenti che hanno avuto la sfortuna di incappare in siti non affidabili non tarderanno a divulgare la notizia e, a quel punto, conviene stare alla larga dal sito in questione.

Cercare la certificazione ADM

Molto importante per la sicurezza degli utenti che navigano alla ricerca di portali di gioco online affidabili in Italia è la presenza della certificazione ADM. Essa, infatti, garantisce che la piattaforma di gioco risponda ai requisiti tecnici e di sicurezza stabiliti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ente deputato alla regolamentazione del gioco in Italia.

Ogni operatore autorizzato è tenuto a pubblicare sul proprio sito web il logo ADM e il numero di licenza che gli è stato rilasciato. Solitamente, la presenza della suddetta certificazione è verificabile nella parte bassa della schermata dei siti di gioco. In alternativa si può accedere alla sezione “Giochi” del sito web dell’ADM, cliccare su “Operatori Autorizzati”, selezionare la tipologia (ad esempio, scommesse sportive, casinò online, poker online) e verificare se il sito in questione sia nell’elenco degli operatori autorizzati.

Disponibilità di assistenza all’utente

Un ulteriore indicatore della serietà e dell’affidabilità dei portali di casinò online e scommesse può essere rintracciato nel modo in cui questi si prendono cura del cliente. La maggior parte dei siti di gioco online, oggi, dispone di un servizio di assistenza ai propri iscritti. Alcuni siti forniscono ai propri utenti dei numeri telefonici dedicati attraverso i quali ci si può mettere in contatto con un operatore, altri, invece, dispongono di servizi di chat con un assistente o un chatbot (assistente virtuale) attraverso i quali gli utenti possono comunicare e provare a risolvere le proprie problematiche.

Se su un sito non è presente alcun tipo di assistenza, è meglio tenersene alla larga, poiché, nel caso in cui insorgessero problemi di qualsiasi natura, mettersi in contatto con chi è in grado di risolvere l’eventuale questione potrebbe risultare molto difficile, se non impossibile.

Metodi di pagamento

Rilevante anche il modo in cui questi portali consentono di pagare. Il consiglio generalmente valido è di optare per metodi di pagamento noti e utilizzati da un gran numero di utenti (ad esempio PayPal) in virtù della loro solida reputazione in termini di sicurezza e affidabilità. Le minacce digitali, oggi, sono un pericolo concreto, per cui è molto importante che il sito web di gioco adotti un protocollo HTTPS e disponga di una certificazione SSL valida.