Vanguard VK3220T-HS promossa a FESPA 2023

Non ha sbagliato Vanguard Europe, che ha scelto il palcoscenico di FESPA 2023 per presentare in anteprima mondiale la nuova flatbed UV di ultima generazione VK3220T-HS. La stampante, al suo debutto assoluto, è stata impegnata in dimostrazioni live per tutta la durata della kermesse (in chiusura oggi) all’interno dell’ampio spazio espositivo di Durst Group, dove le è stato riservato un posto d’onore.

Il lancio quattro giorni fa di VK3220T-HS segna anche l’introduzione ufficiale del nuovo design, ancora più compatto ed ergonomico, che da oggi caratterizzerà tutti i sistemi della gamma Vanguard Europe. Le innovazioni, frutto della collaborazione con il pluripremiato studio Zanzotti Industrial Design, che da tempo firma anche il design della gamma Durst, sono state sviluppate per ottimizzare l’esperienza di utilizzo degli operatori, rendendola ancora più semplice e intuitiva.

Vanguard VK3220T-HS strizza l’occhio a diversi settori merceologici

La nuova Vanguard VK3220T-HS è stata progettata e prodotta presso la sede europea di Vanguard Europe, situata all’interno del Kraftwerk, adiacente all’headquarter Durst di Bressanone, vero e proprio polo di innovazione che riunisce tutte le aziende spin-off e le start-up che fanno capo al Gruppo.

Con un piano di stampa da 3,2 x 2 metri, VK3220T-HS entra a far parte del sempre più ampio portfolio di soluzioni firmate Vanguard Europe destinate a clienti industriali appartenenti a diversi settori merceologici che necessitano di stampanti digitali flatbed e roll-to-roll dalle prestazioni elevate. Upgradabile in base alle specifiche esigenze produttive, VK3220T-HS può montare fino a tre file di teste di stampa Kyocera con goccia da 4 picolitri, assicurando una risoluzione fino a 1800 dpi e produttività fino a 360 mq/ora.

Fabian Sottsas, Managing Director di Vanguard Europe, ha commentato: “Già dalle prime ore della manifestazione iniziata lo scorso 23 maggio abbiamo riscosso grande interesse da parte dei visitatori che, oltre alle prestazioni di Vanguard VK3220T-HS, stanno apprezzando anche i vantaggi del nuovo design modulare”.