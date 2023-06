Workspace: l’offerta di Canon punta a crescere

Canon ha ampliato la pluripremiata gamma di stampanti a funzione singola e multifunzione imageRUNNER e imageRUNNER ADVANCE DX, espandendo e potenziando la propria offerta Workspace con una serie di miglioramenti che includono funzionalità di sicurezza avanzate, minor consumo energetico e riduzione di polistirolo negli imballaggi. Progettate per supportare le mutevoli esigenze delle aziende, le stampanti imageRUNNER e imageRUNNER ADVANCE DX includono anche strumenti di collaborazione per il lavoro ibrido.

Riduzione dell’impatto ambientale

L’aggiornamento del portfolio Workspace è stato pensato per ridurre l’impatto ambientale, grazie anche alla riduzione dei valori di consumo tipico di elettricità (TEC) fino al 16% rispetto ai modelli precedenti. I dispositivi e le loro componenti sono stati progettati per durare più a lungo, permettendo ai clienti di ottimizzare l’operatività e ridurre al tempo stesso gli interventi di assistenza e l’impatto sull’ambiente. Inoltre, l’imballaggio in polistirolo è stato ridotto e sostituito con cartone riciclabile per limitare i rifiuti di plastica monouso.

Sicurezza in ogni fase

Le rinnovate serie imageRUNNER e imageRUNNER ADVANCE DX per il Workspace sono dotate di funzioni di protezione del dispositivo, dei dati e della rete per garantire la massima sicurezza in ogni fase del ciclo di vita del documento. L’ultima versione del firmware di sicurezza garantisce la protezione end-to-end ed entrambe le gamme supportano la condivisione dei file criptati, compatibile con i protocolli TLS1.3, WPA3 e SMB 3.1.1, mentre i dispositivi imageRUNNER ADVANCE DX sono conformi allo standard FIPS 140-3* per prestazioni crittografiche certificate.

Tutti i dispositivi del nuovo portfolio Workspace includono anche l’autenticazione a due fattori, oltre a incorporare regole password più stringenti. Le aziende possono inoltre avvalersi della funzione di visualizzazione dello stato di sicurezza per proteggersi in modo efficace dai cyber-attacchi. Infine, la rinnovata gamma di prodotti è supportata dall’utility Security Setting Navigator che consente di ottimizzare le impostazioni in funzione dell’ambiente di rete, senza ricorrere all’aiuto di uno specialista della sicurezza.

Produttività e collaborazione per il lavoro ibrido

Anche i nuovi dispositivi Canon consentono alle aziende di ottimizzare il lavoro ibrido e da remoto, grazie all’integrazione con uniFLOW Online. Questa pluripremiata soluzione di stampa in cloud permette di lavorare in modo più efficiente e veloce, mentre l’intero ambiente di stampa può essere gestito attraverso il cloud controllando l’accesso e potenziando la sicurezza dei documenti.

Tra tutti i prodotti immessi sul mercato, la serie imageRUNNER ADVANCE DX 8900 è quella che più di tutti offre una gamma completa di opzioni di finitura che consentono di realizzare stampe di qualità professionale. Le aziende hanno così la possibilità di produrre in-house materiali di marketing e comunicazioni aziendali, con pieno controllo sui loro documenti.

Davide Balladore, DP&S Marketing and Innovation Director di Canon Italia ha dichiarato: “Così come il mondo del lavoro continua a evolvere, anche la tecnologia che lo supporta deve progredire. L’aggiornamento delle nostre gamme imageRUNNER e imageRUNNER ADVANCE DX per il mondo Workspace contribuisce ad ampliare il nostro portfolio, offrendo non solo un modo sicuro e connesso per condividere e consultare i documenti, ma anche progressi verso la riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo energetico. E’ essenziale garantire, alle molte aziende che adottano il modello di lavoro ibrido, processi di lavoro semplificati. Per questo abbiamo scelto il concetto di Easy Experience per descrivere la nostra offerta di prodotti, servizi e soluzioni. Vogliamo che i nostri clienti possano contare su Canon in fatto di integrazione, collaborazione, sicurezza e sostenibilità. I dispositivi sono al centro del nostro ecosistema di Servizi di trasformazione digitale. Grazie ad essi siamo in grado di creare pacchetti personalizzati di hardware, software e servizi che consentono ai nostri clienti di portare la loro strategia digitale a un livello superiore.”