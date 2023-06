La squadra di Canon cresce e si potenzia. Con quest’ultimo annuncio i vertici di Canon Italia definiscono un nuovo disegno di leadership per guardare a un intenso piano di sviluppo dell’azienda nei prossimi cinque anni.

“Numbers, Consistency e People” questo il motto consolidato dell’Amministratore Delegato Andrea Di Santo, che presenta la squadra di Canon incaricata di raggiungere i nuovi obiettivi di mercato e implementare la strategia dell’azienda sul territorio italiano.

Giuseppe D’Amelio che viene nominato Country Director ITCG, Davide Balladore assume il ruolo di Marketing & Innovation Director, Elisabetta Bisignano di Partner and Distributor Channel Sales Director, Teresa Esposito di Workspace Direct Sales Director e Federico Martella di Production Printing Direct Sales Director.

La squadra di Canon Italia in dettaglio

Nuovo incarico per Giuseppe D’Amelio che viene nominato Country Director ITCG (Imaging Technologies and Communication Group) di Canon Italia. In questo ruolo, il manager avrà la responsabilità di guidare le attività della Business Unit dedicata al mondo dell’Imaging Consumer, Professionale e mercati Verticali.

D’Amelio è in Canon dal 2015 dove ha sapientemente messo a frutto la sua vasta esperienza Sales & Marketing maturata in contesti multinazionali complessi sia in ambito business, sia in ambito consulenziale, lavorando in precedenza in aziende come HP, EDS, A.T. Kearney ed Ernst&Young.

In Canon Italia ha assunto dapprima la guida della divisione Business Information Services e la responsabilità in qualità di CEO di una società del gruppo specializzata in servizi digitali e di Business Process Outsourcing. Successivamente, da luglio 2020 gli viene assegnata la carica di Direttore Marketing & Innovation della BU DP&S con l’obiettivo di far crescere il business B2B e sviluppare rapporti strategici con Partner e Clienti.

Obiettivo: rinforzare la leadership

“La profonda conoscenza del mercato e le comprovate competenze di Giuseppe, unite alle doti di leadership e passione per le tecnologiche emergenti, consentiranno alla nostra Business Unit ITCG di raggiungere gli obiettivi prefissati e dare consistenza allo sviluppo dei mercati verticali B2B in ambito imaging”, afferma Andrea Di Santo, Amministratore Delegato di Canon Italia. “Siamo convinti che in questo nuovo ruolo Giuseppe saprà pianificare e implementare strategie coerenti e concrete che puntino tanto all’innovazione quanto al risultato”.

Nel commentare la sua nomina, Giuseppe D’Amelio, neo Country Director ITCG, dichiara: “Accolgo con entusiasmo questo nuovo incarico che unisce la mia passione per la tecnologia al piacere di accogliere nuove sfide di business. Fin d’ora mi impegno nel contribuire a rinnovare e rinforzare la leadership di Canon nell’imaging e nel printing in Italia con una visione olistica, che unisca digitale e materico per definire nuove sperienze e modelli di business. Sarà quindi mio obiettivo primario definire strategie che valorizzino tutta la nostra offerta, capace di permeare innumerevoli segmenti di mercato. In questo percorso posso contare su una squadra di professionisti estremamente competenti e insieme collaboreremo con clienti e partner per portare innovazione nel futuro dell’imaging”.

Poker di nomi per la squadra di Canon

In linea con l’obiettivo di consolidare ed evolvere la struttura marketing e di vendita dedicata alle soluzioni Digital Printing & Solutions, Canon Italia ha annunciato la nomina di figure chiave all’interno del team italiano: Davide Balladore assume il ruolo di Marketing & Innovation Director, Elisabetta Bisignano di Partner and Distributor Channel Sales Director, Teresa Esposito di Workspace Direct Sales Director e Federico Martella di Production Printing Direct Sales Director.

Il potenziamento della squadra di Canon è volto a rafforzare e ottimizzare il processo di espansione sul mercato italiano, così come a supportare al meglio clienti e partner. Questi ultimi, in particolare, rappresentano un importante anello di congiunzione con il territorio e Canon si impegna nel continuare il percorso di eccellenza avviato gli scorsi anni, lavorando in una logica di constante collaborazione al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

“Davide, Teresa, Elisabetta e Federico vantano una consolidata esperienza e una profonda conoscenza del business Canon”, ha commentato Andrea Di Santo, Amministratore Delegato di Canon Italia. “Il loro contributo professionale e l’elevato valore delle competenze che da anni mettono a disposizione dell’azienda, ci porteranno a concretizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati con un accurato piano strategico quinquennale. Sono certo che questa squadra sarà capace di guidare con coerenza e solidità l’azione del nostro comparto B2B sul mercato”.

Consolidare il business DP&S di Canon

Davide Balladore, in qualità di nuovo Marketing & Innovation Director, avrà la responsabilità di creare piani di sviluppo e trasformazione strategica consolidare il percorso di crescita del business DP&S di Canon, nonché promuovere iniziative di brand awareness volte a indirizzare le esigenze di innovazione e trasformazione digitale di clienti e partner.

In Canon dal 1997, Davide ha ricoperto diversi ruoli di crescente responsabilità sia nell’ambito marketing che nel comparto vendite, sino a diventare Product Business Developer Manager all’interno della struttura marketing, incarico che ha ricoperto sino ad oggi.

“Accolgo questo nuovo ruolo con lo stesso spirito con cui comincia il mio percorso in Canon diversi anni fa. Il mio impegno è quello di profondere quella grinta e quella passione che servono per raggiungere con efficacia i nostri clienti, i partner e, in generale, il nostro mercato. Intendo proseguire con convinzione a sostenere e sviluppare la strategia che abbiamo costruito nel corso dell’ultimo anno, promuovendo nei diversi settori l’ampia offerta Canon. Un ecosistema integrato di servizi e prodotti che coprono l’intero customer journey nelle aree della stampa professionale, Total Experience, e del printing per l’ufficio, Easy Experience. Sono certo che il futuro ci porterà a esplorare strade sempre nuove verso cui ampliare il nostro business e questo sarà possibile grazie alla grande squadra di professionisti dotati di grande esperienza e competenza”.

Tocco femminile per solide collaborazioni sul territorio

Elisabetta Bisignano, che continuerà a ricoprire il ruolo di Programme Director Consip, acquisisce anche la nomina di Partner and Distributor Channel Sales Director di Canon Italia e a lei è affidato il compito di definire l’approccio strategico e le iniziative di canale rivolte a partner, distributori e system integrator, con l’obiettivo di espandere il business e la presenza di Canon sul territorio italiano.

Per sette anni Sales Director Imaging Technologies & Communications Group di Canon Italia, Elisabetta entra in azienda dal 2003, ricoprendo nel tempo diversi ruoli di responsabilità e maturando una comprovata esperienza nell’ambito delle vendite che le ha permesso di comprendere le dinamiche e le nuove modalità di business generate dalla trasformazione digitale.

“Guardo a questo nuovo incarico con grande entusiasmo, negli anni infatti ho imparato che la consistenza di solide collaborazioni sul territorio rappresenta un elemento determinante per riuscire a rispondere alle esigenze peculiari dei clienti e raggiungere con efficacia e attenzione ogni area del nostro paese. Voglio continuare ad ampliare e potenziare la partnership tra Canon e i suoi partner, esplorando nuove opportunità che favoriscano la crescita del business, guardando il mercato con gli occhi di coloro che sono sul campo giorno dopo giorno”.

Dare sostanza alla trasformazione digitale dei clienti

In qualità di Workspace Direct Sales Director, Teresa Esposito sarà responsabile di creare specifiche strategie di vendita per favorire la crescita del business Canon in ambito workspace. Con un approccio a più livelli, Easy Experience (E2X), declinato in una gamma completa di prodotti e servizi in grado di risponde concretamente alle esigenze di qualsiasi contesto lavorativo. Le soluzioni di printing Canon garantiscono collaborazione, sicurezza e sostenibilità, il tutto con la massima semplicità di utilizzo e gestione.

Entrata in Canon Italia nel 2003, nel corso degli anni Teresa ha assunto responsabilità sempre crescenti che l’hanno portata per sette anni alla direzione del gruppo Marketing B2B di Canon Italia e più recentemente alla direzione dell’Indirect Sales DP&S dell’azienda, con la responsabilità della gestione dei canali di vendita indiretti per tutti i prodotti business di Canon.

“È mia intenzione dare sostanza a una strategia che supporti le esigenze di innovazione e trasformazione digitale dei clienti. Una vera e propria promessa verso tutte quelle aziende che contano sull’expertise e sull’innovazione dei sistemi Canon per potersi adattare rapidamente a spazi di lavoro sempre più dinamici e fluidi. Il concetto di workspace oggi è diffuso e variegato, ma ha un unico grande elemento distintivo, la necessità di strumenti che semplifichino la gestione del lavoro e dell’informazione. Per questo il team di vendita ha acquisito nel tempo la capacità di analizzare e favorire l’ingegnerizzazione di soluzioni hardware e software che rispondano alle necessità specifiche di ogni singola realtà”.

La squadra di Canon supporta chi fa della stampa il suo mestiere

Infine, per Federico Martella, Production Printing Direct Sales Director di Canon Italia, si conferma la responsabilità di sviluppare e attuare una solida strategia di vendita nell’ambito della stampa di produzione. In questo contesto, Canon ha l’obiettivo di garantire un supporto senza riserve a tutti coloro che fanno della stampa il loro mestiere, che si tratti di piccole o grandi realtà, assicurando sempre la massima qualità e il miglior servizio cliente.

Elementi centrali della strategia dell’azienda sono la Total Experience e la Mass Personalization, approcci che guardano alla stampa come un’esperienza che coinvolge tutti gli stakeholder della filiera e abilità un incredibile potenziale di personalizzazione.

In Canon dal 2010, Federico è stato Category Head Commercial Printing di Canon Italia, ruolo che gli ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza del mercato di riferimento e di capirne appieno le esigenze.

“Il mio obiettivo primario è sempre stato quello di sostenere il potenziale dei nostri clienti attraverso tecnologie che permettano loro di ampliare il proprio business. Sostenibilità della crescita e nuove opportunità di mercato sono parole chiave per tutti coloro che lavorano in questi settori. Gli stampatori, in ogni loro forma o dimensione, hanno bisogno di poter contare su una squadra di Canon che fornisca molto più di soluzioni tecnologiche, bensì il supporto necessario affinché la loro operatività non subisca rallentamenti o stalli. Al tempo stesso hanno necessità di guardare sempre a nuove possibili applicazioni inesplorate, che gli facciano guadagnare un vantaggio competitivo. È con questo in mente che il nostro team di vendita scende in campo ogni giorno”.