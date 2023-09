Xpanstor 4 di Asustor si espande

Xpanstor 4, un’unità di espansione a 4 alloggiamenti in grado di offrire fino a 88 TB di spazio di archiviazione aggiuntivi. ASUSTOR, produttore di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, presenta il nuovoun’unità di espansione a 4 alloggiamenti in grado di offrire fino a 88 TB di spazio di archiviazione aggiuntivi.

Basata sullo standard USB 3.2 Gen 2 a 10 Gbps, l’unità di espansione Xpanstor 4 è pienamente compatibile con l’USB 3.2 Gen 1 e supporta la tecnologia MyArchive che, grazie ai backup pianificati, consente di gestire con la massima semplicità anche le strategie di backup 3-2-1.

L’unità di espansione Xpanstor 4, infatti, è dotata di quattro alloggiamenti per dischi rigidi o SSD sostituibili a caldo, che possono venire gestiti tramite il sistema operativo ADM alla stregua delle memorie di massa interne dei NAS ed essere poi facilmente configurati, a seconda delle esigenze, come volumi MyArchive o in RAID.

Grazie a una serie di funzionalità intelligenti volte a contenere i consumi energetici, quando il NAS cui è collegata l’unità di espansione viene spento o posto in stand-by, l’Xpanstor 4 entra simultaneamente in modalità sospensione, evitando sprechi di energia e prolungando anche la vita delle memorie di massa installate.

Una particolare attenzione è stata poi dedicata al sistema di raffreddamento, che è stato studiato per garantire un perfetto equilibrio tra prestazioni e rumore, mentre, per evitare il rischio di scollegare accidentalmente Xpanstor 4 dal NAS, ASUSTOR ha realizzato un apposito sistema di fissaggio in grado di eliminare definitivamente il problema.

L’unità di espansione Xpanstor (AS5004U) è disponibile con un prezzo al pubblico di 349,00 Euro IVA compresa.