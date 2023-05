Display professionali N-Series da Optoma

Optoma ha presentato i suoi nuovi display professionali N-Series che operano in qualità di soluzione di visualizzazione all-in-one e dotati di un software intuitivo. Quest’ultimo facilita aziende ed enti nella connessione, nell’erogazione di presentazioni e a livello di condivisione delle informazioni e collaborazione.

Optoma già occupa una posizione di rilievo in questo mercato dovuta principalmente al successo e all’ampia diffusione dei monitor interattivi. Questi sono apprezzati per aver dato una svolta significativa alle dinamiche di presentazione e dei cicli didattici in generale.

Ora tutti i modelli che compongono la famiglia di display professionali N-Series, oltre a completare l’offerta di Optoma, rappresentano una risposta definitiva alle più diffuse esigenze professionali di visualizzazione e sono in grado di restituire un’ottima luminosità. A sua volta la leggibilità viene mantenuta anche nelle situazioni più difficili in termini di illuminazione o di angolo di osservazione.

Display professionali N-Series ideali in ogni ambiente

Caratterizzati da orientamento verticale e orizzontale, i display professionali N-Series sono progettati per l’uso in hall aziendali, ospedali, sale d’attesa, aree di accoglienza, sale conferenze, aule didattiche, applicazioni di digital signage e più in generale per tutti gli ambienti professionali.

In risposta alla crescente domanda di soluzioni di visualizzazione commerciale non interattiva, Optoma ha quindi progettato i nuovi display professionali N-Series anche per migliorare le dinamiche che attualmente contraddistinguono le tradizionali presentazioni aziendali e didattiche permettendo la creazione di scenari di lavoro ibrido nonché di apprendimento a distanza.

Progettati per semplificare la connettività e aumentare il coinvolgimento, i display professionali N-Series permettono la condivisione di contenuti wireless con Creative Cast. Ma anche la visualizzazione di contenuti live e la collaborazione in tempo reale con i display a schermo piatto interattivi della serie 5 di Optoma tramite Creative Board.

Luminosità superiore, cornice ultrasottile, vetro antiriflesso, filtro a bassa luce blu

Con un lettore multimediale integrato e funzionalità di pianificazione, gli utenti potranno visualizzare informazioni, creare e personalizzare la propria playlist per qualsiasi data e ora e creare un palinsesto. Inoltre, tramite File Manager di Optoma, è possibile caricare file in modalità wireless e accedere al cloud su sistemi popolari come Google, Microsoft e Dropbox.

Simili ai display interattivi a schermo piatto (IFPD) di Optoma, i nuovi display professionali N-Series presentano una luminosità superiore, una cornice ultrasottile con vetro antiriflesso insieme a un filtro a bassa luce blu e una tecnologia certificata senza sfarfallio, offrendo un’esperienza di visualizzazione nettamente migliore rispetto ai monitor TV attualmente sul mercato.

Disponibili in cinque dimensioni dello schermo, 55″, 65″, 75″, 86″ e 98″, i display professionali N-Series sono compatibili con numerosi accessori come la nuova webcam USB SC26B di Optoma e l’altoparlante Bluetooth BM21, nonché altre periferiche. Sono, inoltre, in grado di operare in qualità di soluzione di visualizzazione all-in-one. I display professionali sono predisposti per il montaggio a parete o per il collegamento a un apposito carrello motorizzato opzionale ed è anche possibile affiancare più monitor in matrici 2×1, 3×1, 3×3 o più per creare grosse superfici di visualizzazione.

Prestazioni di visualizzazione superiori e software integrati

“I nostri nuovi display professionali N-Series soddisfano l’esigenza del mercato dei display commerciali non interattivi, completano la nostra offerta per gli ambienti aziendali e didattici, oltre a offrire prestazioni di visualizzazione superiori e funzionalità nonché software integrati“, ha ribadito Roberto Bocchi, Responsabile italiano di Optoma.

Optoma Management Suite Cloud (OMS) è disponibile sui display professionali N-Series e offre agli amministratori IT e ai tecnici una piattaforma remota in tempo reale per monitorare, gestire e diagnosticare contemporaneamente più display presenti sulla stessa rete o collegati tramite il server cloud. OMS consente ai tecnici di controllare lo stato di ogni display collegato e di effettuare configurazioni per ottimizzare le prestazioni e trasmettere messaggi di emergenza, avvisi o annunci su display in tutto il mondo.