Lo storage di Scality nell’offerta di V-Valley

V-Valley si è aggiudicata l’intera offerta di soluzioni storage di Scality.

La realtà del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions ha, infatti, annuncianto che sarà il primo distributore italiano del brand. V-Valley metterà a disposizione dei propri clienti rivenditori la gamma delle soluzioni storage e, in particolare, ARTESCA, ultima novità del portfolio Scality, che si rivolge alla fascia intermedia.

Stando a quanto reso noto in una nota ufficiale, lo storage di Scality consente alle aziende di unificare la gestione dei dati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Il software di archiviazione di file e oggetti, leader di mercato, protegge i dati on-premise e in ambienti ibridi e multi-cloud. Con RING e ARTESCA, l’approccio di Scality alla gestione dei dati in tutta l’azienda accelera la comprensione del business e garantisce il massimo ritorno sugli investimenti. Affidandosi a V-Valley, lo storage di Scality sceglie un partner solido e affidabile in grado di supportare la crescita del business nel mercato italiano.

V-Valley, grazie all’importante know how tecnico già acquisito nella proposizione delle soluzioni hardware e software a valore, supporterà lo sviluppo del business di Scality, aiutando i Partner nell’offerta delle soluzioni del brand ai propri clienti finali.

“Scality punta su un modello di business orientato ai partner, come dimostra l’ultima espansione della nostra offerta“, ha dichiarato Fabrice Endlicher, Director of Channel & Alliances di Scality. “Con le sue offerte di server x86 complementari che si abbinano perfettamente (e in modo conveniente) al software Scality, V-Valley è un partner ideale per noi. Il fatto che applicazioni leader come Veeam (anch’essa distribuita da V-Valley) abbiano ora abbracciato pienamente la tecnologia S3 object storage rende il nostro obiettivo ancora più raggiungibile. Siamo determinati ad aiutare le organizzazioni di tutte le dimensioni a risolvere le sfide dei dati su larga scala, una volta per tutte. V-Valley è in grado di aiutarci a farlo e non vediamo l’ora di festeggiare insieme molti clienti soddisfatti“.

“La partnership per la distribuzione dello storage Scality rientra nella strategia di crescita del Gruppo Esprinet nei segmenti ad alto valore aggiunto, su cui V-Valley è focalizzata da sempre”, ha commentato Sergio Grassi, Head of Sales & Marketing di VValley Italia. “Le soluzioni di Scality ci consentono di ampliare l’importante portfolio di soluzioni di Storage messo a disposizione dei nostri partners, insieme all’importante supporto tecnologico garantito dalle numerose competenze presenti all’interno della struttura tecnica di V-Valley”.