Nuovo sito multilingue per V-Valley

V-Valley, realtà del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, ha presentato il suo nuovo sito completamente ridisegnato nella grafica e nella struttura. Arricchito di nuovi contenuti e approfondimenti, non solo racconta il mondo V-Valley ma include anche sezioni dedicate a Dacom, distributore di soluzioni di identificazione automatica nonché a Bludis, distributore incubatore di Software Vendor emergenti.

Realizzato, oltre che in inglese, anche in lingua spagnola e portoghese per essere condiviso in tutte le country in cui il Gruppo opera, V-Valley.com rappresenta un importante touchpoint tra il distributore e i propri stakeholder, diventando uno strumento non solo di comunicazione ma anche di generazione di business.

Permette infatti di attuare strategie di Demand Generation in grado di stimolare il mercato, generando benefici per tutta la filiera. Rivenditori, produttori ed end-user possono infatti trovare nel nuovo sito tutte le informazioni relative all’universo V-Valley, grazie a un’organizzazione delle sezioni e dei contenuti volta a raccontare tutti gli elementi che caratterizzano ed identificano il distributore.

Il sito presenta delle sezioni Commerciali e Marketing, che seguono una strategia di arricchimento di contenuti rivolti a Clienti e Fornitori, con panoramiche sui diversi gruppi merceologici, approfondimenti sui Brand e Servizi a portafoglio. Con questa struttura, applicata a sua volta con successo al sito corporate di Esprinet, il Gruppo rinnova il proprio approccio di apertura e relazione con il mercato, con l’obiettivo di facilitare la relazione con prospect, clienti e fornitori.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca Casini, Country Manager Business di Esprinet e Presidente di V-Valley in Italia: «Il nuovo sito è perfettamente in linea con la Mission “Enhancing your business”, poiché rappresenta un ulteriore strumento che mettiamo a disposizione dei nostri partner per valorizzare sempre più il loro business attraverso la creazione di strategie digitali orientate alla demand generation. Per V-Valley, rappresenta un passo importante e un’opportunità per rafforzare la propria Brand Awareness e migliorare la comunicazione con tutti i suoi partner e clienti, confermando il proprio ruolo di distributore di riferimento delle Advanced Solutions nel Sud-Europa».