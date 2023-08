MS-500, la prima telecamera Canon al mondo ad altissima sensibilità

Canon annuncia che a fine agosto 2023 presenterà sul mercato MS-500, una telecamera ILC (Interchangeable-Lens Camera) ad altissima sensibilità dotata di un sensore SPAD (Single Photon Avalanche Diode) da 1″ con il più alto conteggio di pixel al mondo (3,2 megapixel)1.

Nelle aree che richiedono elevati livelli di sicurezza, come zone portuali, infrastrutture pubbliche e confini nazionali, sono necessari sistemi di monitoraggio ad alta precisione per catturare gli obiettivi con accuratezza, di giorno e di notte. La nuova MS-500 è la prima telecamera al mondo2 ad altissima sensibilità dotata di un sensore SPAD per le riprese video a colori, in grado di raggiungere un’illuminazione minima del soggetto di 0,001 lux3. Il suo utilizzo associato a super teleobiettivi broadcast consente di realizzare riprese video nitide di soggetti distanti diversi chilometri, anche nelle ore notturne. Rafforzando la gamma di telecamere ad altissima sensibilità, che comprende la serie ME20/ML4, Canon contribuisce a soddisfare le esigenze di ripresa nel mercato della sorveglianza avanzata.

Combinazione di sensore SPAD e obiettivi broadcast per la sorveglianza notturna a lungo raggio

Il sensore SPAD della MS-500 utilizza una tecnologia nota come “conteggio dei fotoni”, che conta le particelle di luce (fotoni) che entrano in un pixel. Quando i fotoni in ingresso vengono convertiti in carica elettrica, possono essere immediatamente amplificati un milione di volte ed estratti come un unico grande segnale, consentendo di rilevare anche la più piccola quantità di luce. Inoltre, un vantaggio fondamentale dei sensori SPAD è la possibilità di contare digitalmente ogni singolo fotone, eliminando le interferenze durante la lettura del segnale. È così possibile realizzare riprese video a colori nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione a 0,001 lux. L’innesto a baionetta (basato sugli standard BTA S-1005B) è quello più diffuso per gli obiettivi broadcast. Sfruttando l’ampia gamma di super-teleobiettivi broadcast ad alte prestazioni Canon, è possibile identificare i soggetti a distanza di diversi chilometri, anche nell’oscurità della notte.

Funzioni di correzione dell’immagine, come riduzione del rumore e dell’offuscamento, per migliorare la visibilità

Nel monitoraggio notturno e la sorveglianza a lungo raggio, il rumore e il tremolio prodotto dagli agenti atmosferici possono compromettere la nitidezza del video, soprattutto in ambienti bui. Per risolvere questo problema, nella funzione Custom Picture di MS-500 utilizzata per modificare le impostazioni della qualità immagine in funzione dell’applicazione, è stata inclusa di serie l’opzione “Crisplmg2” che ottimizza le impostazioni di nitidezza, curva gamma e riduzione del rumore per le applicazioni di monitoraggio. Si possono così effettuare riprese video ad alta visibilità, a qualsiasi ora del giorno o della notte. MS-500 supporta anche la funzione “Haze Compensation” che riduce gli effetti di nebbia e foschia, regolando automaticamente il contrasto e correggendo l’immagine per migliorare la qualità delle riprese.

Note