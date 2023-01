TD SYNNEX si consolida e guarda con fiducia al 2023

TD SYNNEX, uno dei più importanti aggregatori di soluzioni e distributori globali per l’ecosistema IT con 22.000 collaboratori impegnati a integrare prodotti, servizi e soluzioni IT all’avanguardia di oltre 1.500 vendor del comparto tecnologico, ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre fiscale e l’anno fiscale conclusosi lo scorso 30 novembre 2022.

Il commento dei risultati conseguiti, che sono interamente visualizzabili cliccando QUI, è stato affidato a Rich Hume, CEO di TD SYNNEX, che in una nota ufficiale ha riferito quanto segue: «Nell’anno fiscale 2022 abbiamo sfruttato il nostro talento collettivo e consolidato TD SYNNEX come partner di distribuzione preferito. Grazie agli sforzi mirati dei nostri colleghi, l’attività ha continuato a svolgersi con successo e abbiamo fatto progredire in modo significativo la nostra strategia di espansione principale e ad alta crescita, superando i nostri ambiziosi obiettivi finanziari sia per il trimestre che per l’anno, nonostante i forti venti contrari provenienti dall’estero in termini di valuta e tassi di interesse più elevati».

Positive anche le previsioni di Hume per l’immediato futuro della società di cui è alla guida: «Siamo ben strutturati e pronti per navigare nell’ambiente macroeconomico nel 2023 e prevediamo di continuare ad ottenere risultati migliori rispetto al settore IT in generale».