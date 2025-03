A LogiMAT Zebra Technologies porta il Magazzino del Futuro

Si terrà dall’11 al 13 marzo 2025, in Germania, LogiMAT, l’evento dedicato al settore dei trasporti e della logistica e, tra i presenti, ci sarà anche Zebra Technologies Corporation, leader globale nella digitalizzazione e automazione dei flussi di lavoro operativi, con il Magazzino Ottimizzato del Futuro e le soluzioni all’avanguardia progettate per supportare i decision-maker nel settore del magazzino e della logistica e connettere gli operatori in prima linea.

Zebra vi aspetta a LogiMAT al Padiglione 2, stand 2A21

“I visitatori dello stand Zebra potranno vivere un’esperienza immersiva lungo il percorso di un componente automobilistico, dalla fabbrica al magazzino fino al consumatore, grazie all’utilizzo di RFID, automazione intelligente, intelligenza artificiale (AI) e altre tecnologie”, ha dichiarato Alexander Honigmann, Senior Logistics Spokesperson di Zebra Technologies. “A LogiMAT Mostreremo come Zebra aiuta i propri clienti a ottenere risultati tangibili, affrontando con successo le sfide dell’industria dell’intralogistica“.

Altre innovazioni importanti presentate da Zebra nel Padiglione 2, stand 2A21 di LogiMAT includeranno una soluzione di lettura batch per la logistica inversa, progettata per aiutare i clienti a ottimizzare il processo di registrazione dei resi nei loro sistemi di gestione del magazzino, e una soluzione sicura e a prova di manomissione per la stampa in-store di etichette per spedizioni e resi di pacchi, dotata di connettività 5G.

“La nostra ricerca ha evidenziato che il potenziamento della logistica inversa è una priorità strategica per i responsabili delle operations in magazzino, con due terzi di loro focalizzati sull’automazione del processo di reso per ridurre le inefficienze”, ha dichiarato Alexander Honigmann. “Tra le sfide emergenti rientrano la complessità della logistica omnicanale, la scelta delle tecnologie più adatte e la domanda dei consumatori, sempre più imprevedibile. Zebra è ben posizionata per aiutare i partecipanti a LogiMAT a superare queste sfide, con strategie di logistica omnicanale che soddisfano le aspettative dei clienti”.

Le demo in programma

Allo stand i visitatori di LogiMAT potranno anche assistere a molteplici dimostrazioni dal vivo, tra cui un banco di imballaggio, un carrello elevatore, una baia di carico e un tunnel di scansione, tutti equipaggiati con soluzioni di scansione industriale fissa. Queste demo includeranno: