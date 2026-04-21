Al Netcomm Forum 2026: si parla di Intelligenza Artificiale e trasformazione della Value Chain

Manca poco alla XXI edizione di Netcomm Forum “Value Commerce – The New Era of Digital & Omnichannel Experience” in programma il 6 e 7 maggio 2026 presso l’Allianz MiCo di Milano. Sarà l’opportunità per fare il punto sulle evoluzioni recenti del Value Commerce e sugli sviluppi che portano a ridisegnare le strategie di relazione tra brand e consumatori per la creazione di nuove esperienze di acquisto.

L’edizione di quest’anno avrà come tema principale l’Intelligenza Artificiale come leva infrastrutturale capace di ridefinire la creazione di valore lungo l’intera Value Chain del retail. Ampio spazio sarà dedicato anche allo sviluppo delle competenze, con il Talent Village, l’area del Forum focalizzata sull’evoluzione dei modelli organizzativi, sulla governance e sulle trasformazioni delle funzioni HR nella digital transformation.

Durante l’evento saranno presentati i risultati della nuova edizione della ricerca Netcomm NetRetail 2026, l’osservatorio del Consorzio che annualmente analizza il comportamento d’acquisto degli italiani nel digitale, e le nuove evidenze dell’Osservatorio sui siti e-commerce italiani realizzato da Netcomm in collaborazione con Cribis, che analizza lo stato di maturazione delle società nel commercio digitale italiane.

Nel corso della plenaria del 6 maggio sarà dedicato uno spazio di approfondimento al contesto europeo con una tavola rotonda internazionale, con la partecipazione di rappresentanti di Ecommerce Europe. I vertici delle principali associazioni europee del commercio digitale offriranno una fotografia aggiornata dello stato dell’e-commerce in Europa e si confronteranno sul ruolo dell’AI nella trasformazione dell’e-commerce, nonché sulle implicazioni delle nuove tecnologie per il futuro del commercio transfrontaliero.

A chiusura dell’evento saranno annunciati i vincitori di Netcomm Award – Consumers’ Choice, il riconoscimento che celebra i siti e-commerce che hanno saputo distinguersi per innovazione e qualità del servizio, basandosi sulla valutazione diretta di migliaia di consumatori italiani.

L’agenda completa dell’evento (in fase di aggiornamento) è disponibile QUI!